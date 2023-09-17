د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

من المتعارف عليه أن يمر أي مجتمع أكاديمي بتحديات أو عثرات وأن يتعامل مع عدة قضايا استراتيجية مصيرية، والتي يقل تأثيرها وحدتها مع وجود رؤية ومرجعية ومنهجية ومواثيق عمل وشرف مشتركة، تحاول العثور على خيوط وتفهمات هادئة تهيئ نقاط توافق وقوة بين الجميع، يحركها الشعور بالمسئولية والسعي وراء المشاركة الحقيقية نحو تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة دون الوقوف علي أعتاب التشخيص عن بعد جلوسٱ علي مقاعد المتفرجين.

وما ينتج عن ذلك من ظهور اتجاهات عديده للاختلاف أو تحزب الآراء والعلاقات في اتجاه مضمون اللا اتفاق ميلا لنزعات شخصية أو لمجرد الاعتراض في الرأي الذي لا يجب أن يفسد للود قضية ، ويظهر خطورة ذلك في الأحجام عن المشاركة وهذا قد يؤدي إلي غياب فرق العمل الجادة والمنتجة ، ومن هنا سوف تتقزم الحلول والمشروعات التي تتمتّع بالكفاية المنهجيّة والعملية للحفاظ علي تماسك الهويّة الأكاديمية والمؤسسية والوطنية , وهذا في حد ذاته سوف يعيق تحقيق الطموحات المشروعة للذات الجماعية والفرديّة في معادلة الوجود والبقاء والنموّ العلمي و الإنسانيّ والحضاريّ داخل المجتمع الأكاديمي، ويعيق أيضٱ الطريق نحو تحقيق المكانه الطبيعية بين الجهات المناظرة وذات العلاقة. ومن هنا أيضا يجب أن ننتبه إلي خطورة ظاهرة الأحجام عن تبادل الأدوار والمسئوليات والسلطات والذي يعكس ويتيح ويبرز رصيد العطاء المؤهل لإنتظام العمل الأكاديمي والمؤسسي، وعليه يجب الالتفات جيدا لضرورة العمل في اتجاه وحدة الكيان والمصير والسعي نحو الوصول الي أعلى مستويات النضوج في المعاملات لتحقيق الاستقرار الذي يحقق معادلة إستعادة الكيان وتاصيل الهوية والعراقة للمكانة والمكان والحفاظ علي المكتسبات التاريخية لاستعادة صدارة المشهد من جديد ، بالافعال وليس بالاقوال واللجوء إلي فلسفة التنظير والتحليل النقدي والتخلي عن لعب الادوار داخل مربع اللا مسئولية ، والذي هو من معاول تأخر الفكر المؤسسي عن المواكبة وانتاج خطط التنمية المستهدفة.

وعليه وجب التنويه بدعوة التمسك بالقيم الأصيلة وسمو العلاقات التي توارثتها الأجيال ممن حفروا تاريخ الريادة والعراقة والتمسك بتقاليد العمل الجامعي والتحرر من الانعزالية والهروب من المسئولية لكي نعبر الطريق نحو إستشراف المستقبل.

وهذا ما يدعو ويؤكد ضرورة التمسك بالعقلية العلمية والحوار المجتمعي الرصين في إدارة شئون العمل الأكاديمي والمؤسسي والتعامل الواقعي مع الظروف الراهنة والمستقبلية، ونبذ الاختلاف أو النزاع غير المتسق مع حركة المجتمع واهتماماته وقضاياه ومصالحه المشتركة، ولن يتحقق ذلك دون اللجوء لطريق المصالحة ولم شمل الأسرة الواحدة ، ودون ذلك سوف نتأخر مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وعليه يجب أن نسعي جميعا لاستعادة وتعزيز الثقة في القدرات وسمات التميز لنتمكن من الدخول في مضمار المنافسة والحصول علي التصنيفات المتقدمة من أجل تحقيق الريادة وتعريز الشراكة الأكاديمية والمجتمعية، ومن هنا سوف تتجلي إرادة التمكن في إدارة التطوير وامتلاك مقومات صناعة التغيير وتحقيق الاستثمار الحقيقي للقدرات البشرية والمؤسسية من أجل مستقبل افضل بإذن الله.