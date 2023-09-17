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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي
تشيلسي

يحل فريق تشيلسي ضيفا على منافسه بورنموث اليوم على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز" البريميرليج" .

ويسعى فريق تشيلسي لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام فريق نوتينجهام فورست بهدف دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي

موعد مباراة تشيلسي

ويواجه فريق تشيلسي منافسه بورنموث اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي في مصر والشرق الأوسط

وكان فريق تشيلسي قد تعادل مع فريق ليفربول في الجولة الأولي بنتيجة هدف لكل منهما وخسر بعدها أمام فريق وست هام بنتيجة 3-1 ثم الفوز علي لوتون تاون بنتيجة 3-0 وخسارة امام نوتينجهام في الجولة الماضية

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري النجليزي برصيد 4 نقاط فيما يحتل فريق بورنموث المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط .

تشيلسي بورنموث الدوري الإنجليزي فريق تشيلسي البريميرليج

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