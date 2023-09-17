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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد باليه «الحسناء النائمة».. زعيم كوريا الشمالية يحضر عرضًا للحيوانات المائية بروسيا

صدى البلد

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في إطار جولته في الشرق الأقصى الروسي، متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم" في مدينة فلاديفوستوك.

وحسب "روسيا اليوم"، شاهد كيم عرضًا للحيتان البيضاء والدلافين وفقمة الفراء، كما قام بجولة في المتحف رافقه فيها حاكم إقليم بريموريه أوليج كوجيمياكو، والسفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا.

والتقى كيم بطلاب كوريين شماليين في إطار زيارته لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية في فلاديفوستوك.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حضر أمس عرض باليه "الحسناء النائمة" لمسرح مارينسكي في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.

ووصل كيم إلى روسيا الثلاثاء الماضي، في زيارة كانت الأولى منذ عام 2019.

وأجرى الأربعاء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

ويوم الجمعة، زار مجمعات صناعة الطائرات الحربية والمدنية في كومسومولسك على الأمور وشاهد عرضًا لمقاتلة "سو-35".

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فلاديفوستوك الرئيس الروسى السفير الروسي لدى بيونج يانج

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