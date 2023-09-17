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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

3 مراحل والكشف بالمجان.. تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

صدى البلد

تحدثت الدكتورة نرفانا مجدي، مقرر اللجنة العلمية بـ المبادرة الرئاسية  للكشف المبكر وعلاج الأورام، عن تفاصيل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان في المحافظات المختلفة، قائلة إن المبادرة عبارة عن ثلاث مراحل، وكل مرحلة تشتمل على 9 محافظات.
 

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وأضافت “مجدي"، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى بدأت في 11 يونيو 2023 وتشمل 9 محافظات، على رأسها الإسكندرية ومطروح وجنوب سيناء وبورسعيد والقليوبية والفيوم.

وأشارت مقرر اللجنة العلمية بالمبادرة الرئاسية  للكشف المبكر وعلاج الأورام إلى أن المبادرة عبارة عن استبيان يحتوي على كل التفاصيل التي تخص المواطن من الأعراض والتاريخ المرضي والأمراض المزمنة إذا وجد والاسم والسن وهكذا، ويتم ملء الاستبيان عن طريق الأونلاين على موقع الوزارة وعن طريق الخط الساخن للوزارة وعن طريق التوجه أيضًا لأقرب وحدة صحية.

 

الكشف المبكر عن الأورام السرطانية علاج الأورام 8 الصبح مبادرة توك شو صدى البلد

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