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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رجلك أو السيجارة| استشاري أمراض قلب يُعدد 6 مخاطر لـ التدخين

أرشيفية
أرشيفية

مخاطر التدخين.. قدم الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب عددًا من النصائح لحماية القلب، قائلًا : إنه للحصول على صحة قلب أفضل يجب الابتعاد تمامًا عن التدخين سواء كان التدخين إيجابي أول سلبي، متابعًا أن 30% من المواد الضارة التي توجد في السيجارة تكون من نصيب من يجاور المُدخن.

وأضاف “شعبان” ، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن قلوب الأجنة تكون في خطر في حالة الأمهان المدخنات أو الأباء المدخنين أيضًا، موضحًا أن قلب الجنين يمكن أن يولد بثقب في القلب أو أمراض خلقية أخرى نتيجة التدخين.
 

مخاطر التدخين على صحة الإنسان

وأشار استشاري أمراض القلب، إلى عدد من النصائح لحماية القلب إلى أن السجائر والشيشة الإلكترونية جميعها مسميات أخرى للتدخين، مؤكدًا أن جميعها تضر القلب وتقصر العمر وتسبب سرطانات وفشل تنفسي والموت السريع عن طريق القلب والموت البطئ عن طريق الجهاز الصدري والتنفسي.

وأكد استشاري أمراض القلب، أن الشخص يجب أن يكون لديه إرادة قوية في الامتناع عن التدخين وعدم اللجوء لمثل هذه البدائل لأن جميعها يضر بالصحة، معقبًا : " رجلك أو السيجارة".

التدخين امراض القلب الدكتور جمال شعبان مخاطر التدخين توك شو صدى البلد

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