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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نقل علاقتهما لذروة جديدة.. زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا

كيم جونج أون
كيم جونج أون

غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأحد، بالقطار مدينة أرتيوم بأقصى شرق روسيا متوجهًا إلى الشمال، مختتمًا بذلك رحلته إلى موسكو والتي استمرت لعدة أيام.

وحسب صحيفة “اليابان تايمز”، واصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون رحلته النادرة إلى روسيا الأحد، حيث التقى بالطلاب وزار حوضًا للأحياء المائية في أقصى شرق روسيا، بعد يوم من إجراء محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ومناقشة "قضايا عملية" لتعميق التعاون العسكري مع موسكو.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية والكورية الشمالية اليوم الأحد أن كيم زار مواقع عسكرية في اليوم السابق، حيث كان برفقته وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي أعطى كيم نظرة عن قرب على صواريخ كينجال القوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في موسكو، بالإضافة إلى قاذفات القنابل، وجولة في فرقاطة تابعة للبحرية الروسية.

وجاءت الزيارة في أعقاب جولة كيم في مصنع طيران عسكري روسي، عقب قمته التاريخية الثانية مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء.

وشهدت قمة الأربعاء في قاعدة فوستوشني الفضائية عقد كيم وبوتين "مفاوضات" - بما في ذلك محادثات فردية - حيث ألمح الأخير بعرض المساعدة على بيونج يانج في سعيها لبناء أقمار صناعية للتجسس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد إن زيارة كيم تأتي في الوقت الذي يتم فيه فتح "ذروة جديدة من الصداقة والتضامن والتعاون في تاريخ تطور العلاقات بين كوريا الديمقراطية وروسيا".

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من تقارب العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا ومضي كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ والأسلحة النووية.

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