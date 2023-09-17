بعد صدمة «سولار».. رضا عبد العال يحذر من هبوط الزمالك للدرجة الثانية

حذر رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، من إمكانية هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الدرجة الثانية، بسبب تدهور مستواه.

وتلقى الزمالك خسارة صادمة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، أمس السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك سينافس على البقاء في الدوري هذا الموسم، وأي فريق في بطولة الدوري أفضل منه".

وتابع: "ما يميز أي فريق سيواجه الزمالك في الدوري، هو الروح والاستقرار".

ويخوض الزمالك لقاء العودة ضد أرتا سولار الجيبوتي يوم 29 من الشهر الجاري، بالقاهرة، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بثلاثية نظيفة على الأقل مع عدم استقبال شباكه أي أهداف، للتأهل إلى الدور المقبل.