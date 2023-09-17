محافظ الغربية: حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ترسم ملامح جديدة للريف المصري

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم، الأحد، لمتابعة مشروعات مبادرة “حياة كريمة” في زفتى؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

وأضاف رحمي أن أعمال المبادرة تتم من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات.

وتفقد كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، الذي يعد أول كورنيش يجري إنشاؤه بقرية ضمن قرى “حياة كريمة”، كما تفقد مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 م2.

وأوضح أن جمع الخدمات الحكومية بنهطاي سيوفر حزمة من الخدمات لأهاليها من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي ووحدة للتضامن الاجتماعي.

كما تفقد بقرية سندبسط مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، بجانب تفقد السوق والموقف النموذجيين، ومحطة مياه الشرب بالقرية.