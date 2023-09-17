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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا يواصل تصوير "جولة أخيرة" بلبنان

صدى البلد

نفى  الفنان أحمد السقا ما تم تداوله من شائعات خلال الأيام الماضية حول اصابته في عينه واستعداده للسفر من أجل العلاج موضحاً أنه يعمل حالياً على تصوير مسلسله الجديد "جولة أخيرة" في العاصة اللبنانية بيروت، حيث قطع شوطاً كبيراً في تصوير مشاهد العمل الذى انطلق الشهر الماضى بعد عام كامل من التحضيرات.

مسلسل جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

المسلسل يعرض على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة ويظهر السقا خلال أحداثه بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل حرب، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

احمد السقا اشرف عبد الباقي أسماء أبو اليزيد سحر رامي حنان سليمان محمود عبد المغني

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