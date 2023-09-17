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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب المحامين يلتقي رئيس محكمة بورسعيد ويجري جولة تفقدية

صدى البلد

أجرى  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين بمحكمة بورسعيد، التقى خلالها بالمستشار هشام عبدالمجيد، رئيس محكمة بورسعيد.


من جانبه رحب المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس محكمة بورسعيد، بالنقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لحضوره لمحكمة بورسعيد، وحرصه على متابعة كل ما يتعلق بمنظومة التقاضي بما يخدم السادة المحامين.

وثمن المستشار هشام عبدالمجيد،  خلال لقائه نقيب المحامين، العلاقة الوطيدة بين القضاة والسادة المحامين بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المحامين شركاء القضاة في تحقيق العدالة.

 

وتحدث رئيس محكمة بورسعيد، عن منظومة التقاضي الإلكتروني، وعن الأرشفة الإلكترونية التي تتم بدقة عالية، ومتابعة مستمرة من سيادته شخصيا.

 

وأشار  إلى أن قضايا محكمة الأسرة لعام 2020 و2021 لا يوجد منها أي قضية لم يتم الفصل فيها، متابعًا: « نعمل على سرعة إنهاء كافة القضايا والفصل فيها بما يحقق العدالة لكافة الأطراف».

وتمنى رئيس محكمة بورسعيد، أن يكون قانون الأسرة الذي يجري إعداده حاليا، فيه حل لكافة مشاكل قضايا الأسرة.

ومن جانبه ثمن نقيب المحامين، الدور الذي يقوم به المستشار هشام عبدالمجيد، في تذليل كافة العقبات أمام السادة المحامين، والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.

 

وأكد  عبدالحليم علام، على عمق العلاقة بين القضاة والسادة المحامين باعتبارهم طرفي العدالة.

 

وتبادل نقيب المحامين، الحديث مع المستشار هشام عبدالمجيد، حول كافة الأمور التي تهم السادة المحامين.

وعقب لقاء رئيس محكمة بورسعيد، أجرى الأستاذ عبدالحليم علام، جولة تفقدية لغرف السادة المحامين، بمحكمة بورسعيد، استمع خلالها لمطالب المحامين، والعقبات التي تقابلهم، ووعد بتذليلها والعمل على حلها.

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