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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي عقب خسارة لقب السوبر الأفريقي

صدى البلد

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي  من المملكة العربية السعودية عقب الخسارة من إتحاد العاصمة بهدف نظيف وفقدان لقب السوبر الأفريقي في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعه علي ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية بمدينة الطائف.


عقد السويسري مارسيل كولر جلسة جائت عاصفه للغاية وشهدت عبارات حملت اللاعبين جزء كبير من المسئولية .

وقال كولر خلال المحاضرة أن الظلم التحكيمي والتخبط الخاص بموعد المباراة لا يعفي الفريق من مسئولية خسارة لقب السوبر الأفريقي، وأضاف:" لا أعفي أحداً..صحيح أن الحكم لم يكن جيداً وتوقيت المباراة سئ ولكننا لم نظهر بمستوانا وكان هناك حالة من الثقة الزائدة".

وأوضح خلال جلسته مع اللاعبين:" اضاعنا فرصا للتهديف ، ولم نكن إيجابيين رغم السيطرة الكاملة علي المباراة ، الحياة لن تتوقف ولكنه درس قاسي ومؤلم أن نبدأ الموسم بهذا الشكل"، وتابع:" حققنا إنجازات كبيرة الموسم الماضي ولكن كرة القدم تكون معك حين تمنحها الإهتمام والتركيز وتحترم المنافسين..حذرت كثيراً من عدم منح المنافس قدره وما ظهر من أداء خلال المباراة لن اقبل به بأي شكل من الأشكال".

واكد كولر ان الموسم الماضي كان أغلب اللاعبين تسجل اهداف لكن في تلك المباراة لم نكن مؤثرين بأي شكل، ورغم الدرس القاسي من كولر للاعبيه في غرف الملابس لكنه أشاد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بأداء الثنائي الجديد إمام عاشور والمغربي ضا سليم.

وقال ان الثنائي قدما اداء جيد ولكنهما بحاجه إلي الإندماج أكثر في طريقة اللعب السريعه التي يعتمد عليها الأهلي، وألمح كولر إلي أن هناك لغز غامض في عدم موافقة الكاف علي قيد المهاجم الفرنسي الجديد انتوني موديست الذي تم التعاقد معه مؤحراً.

وقال أنه مندهش من أداء الحكم في تلك المباارة وكذلك من عدم قيد مهاجمه موديست الذي كان مهماً بالنسبة له في تلك المباراة، وغادر صباح أمس الفريق فندق الإقامة بالطائف حيث أداء الفريق مناسك العمره قبل العودة الي القاهرة منتصف ليل أمس.
 

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المملكة العربية السعودية لقب السوبر الأفريقي ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية بمدينة الطائف الظلم التحكيمي

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