أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

ظهرت الفنانة حورية خلال استضافتها فى برنامج in deep مع الإعلامى تامر شلتوت و كشفت عن أسرار كثيرة فى حياتها المهنية و الشخصية.

من أبرز هذة التصريحات:

_ مريت بمرحلة طفولة صعبة جدا لأن والدى انفصل عن والدتى بعد ولادتى بيومين فقط وهو الأمر الذى أثر عليا كثيرا وتسبب فى تأخري فى الكلام حتى سن 8 سنوات.

_ أنا عمري ماقابلت حسن شاكوش، بس بحب أغانيه، وزعلانة إنه طلق ريم، لو كان فيه حب جامد مكنش حصل كده ، و هي بتحبه أوي وغيورة عليه، بس هو مش عايز يبان قدام الناس إنه بتاع ستات .

_ مش بخاف من المقابر و ادفنت مرة وأنا حية اثناء تصوير مسلسل ساحرة الجنوب وعايزة أموت لأنى عايشة لوحدى .

_ ياسمين صبري بنت جميلة ومش محتاجه تعمل اي حاجه فى شكلها.

_ وقفت على غسل خالتى واتغسلت فى غرفة نومي والكلاب مدخلتش الاوضه لمده سنة .

_ نزار الفارس طلب منى اجراء مقابلة تليفزيونية ووافقت ولكن تفاجأت بيطلب ايدى و بيقولى " اجبري بخاطري " و دفع رشوه عشان يأكد خبر الخطوبة .

_ مفيش عريس بيتقدم لى و مش عارفه السبب ايه و كل فلوسي لأبناء شقيقيتى بعد وفاتى

_ جدير بالذكر أن برنامج in Deeb في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن، الذين يكشفون أسرار وحقائق لأول مرة عن حياتهم الشخصية.