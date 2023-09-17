أحمد أبو اليزيد يستعرض نصائح للمزارعين للحفاظ على المحاصيل من تقلبات الطقس

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس نصائح للمزارعين للحفاظ على المحاصيل من تقلبات الطقس مضيفا "نحن عرضة لأي تغيرات تحدث فجأة مثل حدوث الأمطار في أي وقت في غير ميعادها المعتاد على المزارعين، وعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن الأرز فنجد حاليا موعد الحصاد وما يعرف نشر الشعير للأرز لتكثيف المحصول ولذلك نعطى إنذار مبكر أو بعض الأشياء الاحترازية مثل ضرورة وجود " مشمع" يعرفه الفلاحين لنشر الأرز عليه لعرقلة الأمطار ومنع الرطوبة على الأرز أو الشعير ، والأمر الثاني عند وجود أحيانا موجة حر مع أتربة على النباتات فإن ذلك يساعد على وجود بعض الحشرات مثل حشرة تسمى " الطاروس والعناكب " وهذه الحشرات الفلاح يعرفها ويبدأ برش وقائي ، ولذلك نجد الدولة قد اتخذت خطوات استباقية في هذا الملف من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي التي تلائم التغيرات المناخية ،وأصناف تتحمل درجة حرارة عالية وتتحمل حرارة منخفضة.

ووجه "أبو اليزيد" نصائح للمزارعين بعدم زراعة الأراضي إلا بأصناف تقاوي معتمدة من المنافذ التابعة لوزارة الزراعة، مؤكدا أن وزارة الزراعة اهتمت في الأونة الأخيرة بأن يكون لديها ألية لإنتاج التقاوي المعتمدة مثل تقاوى القمح ،فخطة الوزارة لتغطية 100% من كامل الزراعات بالتقاوي المعتمدة في المحاصيل الأخرى مثل القطن وفول الصويا و الأرز وخاصة في المستقبل الأصناف التي تنتج من الأرز هي أصناف تقدر تحمل الجفاف وفي نفس الوقت أصناف للعروات المبكرة.

وأشاد أبو اليزيد بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية في ملف الغذاء مثل المشروع القومي الذى أطلقه فخامة رئيس الجمهورية 100 ألف فدان زراعة محمية وهي الزراعات الخاصة بالصوب حيث تقاوم التغيرات المناخية وفي نفس الوقت تقدر تعمل نوع من التكيف للنباتات كما ان من لديه مشروعات في الأراضي المستصلحة الجديدة عليهم تكثيف زراعة مصدات الرياح حول المزرعة وهذه أشجار تتوافر في المشاتل التابعة لوزارة الزراعة وفي نفس الوقت تطوير أنظمة الري الحديث بالتنقيط أو الري بالرش ضمن خطوات مجابهة التغيرات المناخية لافتا الى أن مثل هذه التوصيات تقلل من تأثير العواصف على الزراعة ويجب أيضا اتباع الإنذار المبكر ضد كافة التغيرات الهامة حيث لدى وزارة الزراعة مركز خاص بالتغيرات المناخية بالتعاون مع هيئة الأرصاد ويعطي بحالة الطقس سواء كان هناك جفاف أو أمطار أو موجة أو غيرها.