التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديا أرسنال وإيفرتون، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: رايا
خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت.
خط الوسط: رايس، فييرا، أوديجارد.
خط الهجوم: ساكا، نيكيتاه، مارتينلي.
بينما جاء تشكيل إيفرتون كالتالي:
حراسة المرمى: بيكفورد
خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثويت، مايكوليتكو.
خط الوسط: ماكنيل، جاي، أونانا، دانجوما.
خط الهجوم: دوكوري، بيتو.
ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 10 نقاط، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.