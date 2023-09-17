رسالة تكشف علم البابا بيوس الثاني عشر بمحرقة الهولوكوست قبل وقوعها

عرف البابا بيوس الثاني عشر في زمن الحرب العالمية الثانية تفاصيل حول المحاولة النازية لإبادة اليهود في المحرقة في وقت مبكر قبل عام 1942، وفقًا لرسالة عثر عليها في أرشيف الفاتيكان، تتعارض آنذاك مع الموقف الرسمي للكرسي الرسولي في ذلك الوقت بأن المعلومات التي كانت لديه غامضة ولم يتم التحقق منها.

الرسالة المكتوبة لونها أصفر نتيجة مرور الزمن، ونشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية يوم الأحد، وتتمتع بأهمية كبيرة حيث اكتشفها موظف أرشيف في الفاتيكان وتم نشرها بتشجيع من مسؤولي الكرسي الرسولي.

الرسالة، المؤرخة في 14 ديسمبر 1942، كتبها الأب لوثر كونيج، وهو يسوعي كان ضمن المقاومة المناهضة للنازية في ألمانيا، ووجهها إلى السكرتير الشخصي للبابا في الفاتيكان، الأب روبرت ليبر، وهو ألماني أيضًا.

وقال مسؤول أرشيف الفاتيكان جيوفاني كوكو لصحيفة كورييري إن أهمية الرسالة كانت 'هائلة، وحالة فريدة من نوعها' لأنها أظهرت أن الفاتيكان لديه معلومات تفيد بأن معسكرات العمل كانت في الواقع مصانع موت.

في الرسالة، أخبر كونيج ليبر أن المصادر أكدت أن حوالي 6000 بولندي ويهودي يُقتلون يوميًا في 'أفران قوات الأمن الخاصة' في معسكر بلزيك بالقرب من رافا روسكا، الذي كان آنذاك جزءًا من بولندا التي تحتلها ألمانيا وهو الآن في بولندا. غرب أوكرانيا.

وقال كونيج للصحيفة ‘حداثة وأهمية هذه الوثيقة تنبع من حقيقة، أن الآن لدينا يقين بأن الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا أرسلت إلى بيوس الثاني عشر أخبارا دقيقة ومفصلة عن الجرائم التي ترتكب ضد اليهود’، كانت تحت عنوان: 'لقد عرف بيوس الثاني عشر'

وأشارت الرسالة إلى معسكرين نازيين آخرين - أوشفيتز وداخاو - واقترحت وجود رسائل أخرى بين كونيج وليبر إما اختفت أو لم يتم العثور عليها بعد.

ويقول أنصار بيوس إنه عمل خلف الكواليس لمساعدة اليهود ولم يتحدث علناً من أجل منع تفاقم وضع الكاثوليك في أوروبا التي يحتلها النازيون.

فيما يقول منتقدوه إنه يفتقر إلى الشجاعة للتحدث علناً عن المعلومات التي لديه على الرغم من مناشدات القوى المتحالفة التي تقاتل ألمانيا.

وكانت الرسالة من بين الوثائق التي قال كوكو إنها احتفظت بها بطرق عشوائية في وزارة خارجية الفاتيكان ولم يتم تسليمها إلا في الآونة الأخيرة إلى الأرشيف المركزي حيث يعمل.

وقالت سوزان براون فليمنج، مديرة البرامج الأكاديمية الدولية في المتحف التذكاري الأمريكي للمحرقة في واشنطن العاصمة، لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن البيان يظهر أن الفاتيكان يأخذ على محمل الجد تصريح البابا فرانسيس بأن 'الكنيسة ليست خائفة من التاريخ' عندما وأمر بفتح أرشيفات زمن الحرب في عام 2019.

وقالت 'هناك رغبة ودعم لإجراء تقييم دقيق للوثائق من منظور علمي - سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا فيما تكشفه الوثائق'.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز، قال ديفيد كيرتزر، مؤلف كتاب 'البابا في الحرب' الحائز على جائزة بوليتزر، وهو كتاب صدر عام 2022 عن سنوات البابا، إن كوكو كان 'باحثًا جادًا من الدرجة الأولى'، تم تعيينه مركزيًا في الفاتيكان للكشف عن أسرار الكنيسة. حقيقة.

وسيكون براون فليمنج وكوكو وكيرتزر جزءًا من مؤتمر كبير حول بيوس والمحرقة الشهر المقبل في الجريجوري البابوي برعاية المنظمات الكاثوليكية واليهودية ووزارة الخارجية الأمريكية ومجموعات أبحاث الهولوكوست الإسرائيلية والأمريكية، من بين آخرين.