مآسي فلسطين تصل إلى ليبيا.. المئات ضمن ضحايا الإعصار وصعوبات بحصر الأعداد

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد صعوبة حصر أعداد المفقودين والناجين من أبناء الجالية الفلسطينية جراء الإعصار الذي ضرب مناطق في شرق ليبيا، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية.

ونقلت الوزارة عن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير " احمد الديك " قوله إن الجهات العليا في البلاد تتابع باهتمام كبير أي مستجدات تتعلق بأوضاع الجالية الفلسطينية في المنطقة الشرقية التي ضربها الإعصار المدمر في ليبيا.

وأشار " الديك " إلى أن الأسر الفلسطينية في تلك المنطقة تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، حيت فقدت الاسر فلذات أكبادها وتواصل البحث والسؤال عنهم.

وأوضح ان العشرات منها في عِداد المفقودين خاصة وأن السيول جرفت مناطق وشوارع ومنازل بأكملها والناس نيام.