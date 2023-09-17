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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية الزراعية: نستهدف دخول 4 ملايين فدان للرقعة الخضراء عام 2024

زراعة
زراعة

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إن الدولة المصرية اهتمت بالأراضي القديمة الموجودة في الدلتا، وفي  نفس الوقت التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف دخول 4 ملايين فدان إلى القطاع الزراعي خلال عام 2024.

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وأضاف رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك أكثر من اتجاه في التوسع الأفقي سواء من خلال مشروعات توشكى، أو الوادي الجديد، أو مشروع الدلتا العملاق، أو شمال ووسط سيناء أو غرب الشرقية وبور سعيد، أو الدلتا القديمة. 
تابع رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التوازن في زراعة المحاصيل المختلفة حتى لا يجور محصول على الآخر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على إيجاد أراضي جديدة، واستنباط أصناف جديدة  قادرة على مقاومة الأمراض والجفاف، وعالية الإنتاجية، وتسهلك كمية أقل من المياه.
واستطرد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، أن استنباط صنف جديد قادر على مقاومة الجفاف والملوحة والأمراض يأخذ مجهود كبير للغاية ، ووقت لا يقل عن 10 سنوات ، ولكن المزارع يشعر به عند الزراعة والحصول على إنتاجية عالية.

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