العسيري: بليغ حمدي قدم أغنية "جندي بلادي" للكاتب السوري موفق بهجت

قال الشاعر محمد العسيري، إن الموسيقار بليغ حمدي استخدم ألحانا بهيجة على الطريقة المصرية في أغنية "عاش اللي قال" وكأنه يقدم تحية مثل بقية التحيات التي تقدم في الأفراح المصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن بليغ حمدي لحن أغنية للمطرب السوري موفق بهجت عن حرب أكتوبر بعنوان "جندي بلادي"، حيث قامت الحرب وموفق في مصر.

جندي بلادي يا بطل

وذكر أن موفق بهجت اصطحب أغنية من ألحان حلمي بكر إلى الإذاعة، لكن بابا شاروا قال إنها أغنية جماعية، لا تصلح أن يؤديها فرد، فقدم له بليغ حمدي أغنية "جندي بلادي يا بطل".

https://fb.watch/n76dMgHcRV/?mibextid=Nif5oz