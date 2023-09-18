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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. عبير صبري تثير الجدل بجمالها

صدى البلد

نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، خلال حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور، والمقام حاليا في لبنان. 

ظهرت عبير صبري، بإطلالة جريئة وملفتة، مرتدية فستانا باللون الأخضر مكشوف الأكتاف والصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة، وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز النجمة عبير صبري بإطلالاتها الانيقة الجريئة التي تثير الجدل حولها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .

في سياق متصل، فازت الفنانة هالة صدقي بجائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية، عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي يعرض في موسم رمضان 2023.

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إطلالات عبير صبري إطلالة النجمة عبير صبري الفنانة عبير صبري

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