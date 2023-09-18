محمد رمضان يحصد جائزة أحسن ممثل عربي بجائزة موريكس دور

حصد النجم محمد رمضان، على جائزة أحسن ممثل عربي في "موريكس دور" المقامة في لبنان، وذلك عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموريكس دور.

وأضاف محمد رمضان، أن موريكس دور يعد مهرجان مهم جدا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة ومتذوقة للفن.

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، وإخراج محمد سامي.

تكريم محمد رمضان فى مهرجان الدراما

وحصل الفنان محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل عن بطولة مسلسل جعفر العمدة الذي حظى بدوره على تكريم أفضل مسلسل دراما، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما.

أبطال جعفر العمدة فى مهرجان الدراما

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت جومانا لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص الفنان على القاء التحية على المصورين والحضور.