أنت اللي استفزتني.. تفاصيل الصلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي

كرم مهرجان الموريكس دور مساء أمس الأحد الفنان محمد رمضان كأفضل فنان عربي عن دوره فى مسلسل جعفر العمدة فى موسم رمضان 2023.

وشهد حفل الموريكس دور خلال هذه الدورة جلسة صلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي على المسرح وذلك بعد مبادرة من اللبناني جمال فياض.



وفوجئت نوال الزغبي خلال تكريمها صعود محمد رمضان وسط ذهول من الحضور وقام باحتضانها وتقبيلها، فيما شرحت نوال سبب تصريحاتها السابقة بأنها لا تعرف فنان بإسم محمد رمضان قائلة: أنت اللى استفزتني علشان كدة قولت ماعرفكش وهو في حد ماعرفكش ؟.



فيما وضح رمضان وجه نظره مؤكدا أنه لم يقصد الإهانة لنوال الزغبي مشيرا أنه تم سؤال عن الفنانة اللبنانية التى يحلم بتقديم ديو معها وكان الرد أنها لم تولد حتى الآن فنانة يحلم بالغناء معها وهو ما استفز نوال وصرحت بالتصريح السابق.



تكريم هالة صدقي

وأيضا من الفنانات اللاتي تم تكريمهن خلال الحفل الفنانة هالة صدقي عن دورها فى مسلسل جعفر العمدة.









تفاصيل مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

ذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، وإخراج محمد سامي.