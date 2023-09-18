عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنت اللي استفزتني.. تفاصيل الصلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي

محمد رمضان ونوال
محمد رمضان ونوال الزغبي

كرم مهرجان الموريكس دور مساء أمس الأحد الفنان محمد رمضان كأفضل فنان عربي عن دوره فى مسلسل جعفر العمدة فى موسم رمضان 2023.

 

وشهد حفل الموريكس دور خلال هذه الدورة جلسة صلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي على المسرح وذلك بعد مبادرة من اللبناني جمال فياض.

وفوجئت نوال الزغبي خلال تكريمها صعود محمد رمضان وسط ذهول من الحضور وقام باحتضانها وتقبيلها، فيما شرحت نوال سبب تصريحاتها السابقة بأنها لا تعرف فنان بإسم محمد رمضان قائلة: أنت اللى استفزتني علشان كدة قولت ماعرفكش وهو في حد ماعرفكش ؟.

فيما وضح رمضان وجه نظره مؤكدا أنه لم يقصد الإهانة لنوال الزغبي مشيرا أنه تم سؤال عن الفنانة اللبنانية التى يحلم بتقديم ديو معها وكان الرد أنها لم تولد حتى الآن فنانة يحلم بالغناء معها وهو ما استفز نوال وصرحت بالتصريح السابق.
 

 

تكريم هالة صدقي

 

وأيضا من الفنانات اللاتي تم تكريمهن خلال الحفل الفنانة هالة صدقي عن دورها فى مسلسل جعفر العمدة.



 

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان 

 

ذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم،  وإخراج محمد سامي.

محمد رمضان جلسة صلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي نوال الزغبي الموريكس دور رمضان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

موضوعات متعلقة

نادي سينما المرأة يعرض فيلم مفترق طريق لأول مرة

تعرف على إيرادات "أولاد حريم كريم" بعد أسبوعين من عرضه

أحمد داود يعلن بدء تصوير فيلمه الجديد زينهم

الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش فى افتتاح فرقة التراث موسمها الفنى

التوازن.. مؤلف سفاح الجيزة يكشف عن أصعب مرحلة في كتابة المسلسل

نجوم ليلة الزمن الجميل يلتقطون الصور التذكارية بعد نجاح الحفل

من إخراجه.. أحمد الفيشاوي يطرح كليبه الجديد سيما 2 بمشاركة دارين

أريد التركيز.. محمد فراج يرد على شائعات انفصاله عن بسنت شوقي

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18-9-2023 في القاهرة والمحافظات

مصرع 17 شخصا.. إنهيارات أرضية خطيرة تضرب الكونغو الديموقراطية

هاجر الشرنوبي تكشف تفاصيل سرقة خادمتها لها وتمثيلها عليها

ندعمكم بقوة.. الأمن القومي الأمريكي يوجه رسالة عاجلة إلى أوكرانيا

تعرف على موعد ومكان جنازة شقيق محمد فؤاد

محافظ القاهرة يؤكد ضرورة التنسيق مع "التضامن" لسداد مصروفات الطلاب غير القادرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

طريقة تحضير كبسة اللحم

بفستان ملفت.. عبير صبري تثير الجدل بجمالها

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ