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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام خليل: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين

السيسي
السيسي

أشاد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصادية الأخيرة والزيادات الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور. 

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وأضاف عصام خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تساهم في توفير الحماية المجتمعية لقطاعات كبيرة للمواطنين، مستدركا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين. 
وتابع الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، أن هذه القرارات لها تاثير لأنها شَملت قطاع كبير من المصريين وكل العاملين في قطاع الدولة ويغطي قطاع عريض. 


وفي السياق نفسه أشار الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، إلى أن قيمة هذه القرارات أصبحت مركبة، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها البنية التحتية ومشروعات الطرق والكباري. 
 

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