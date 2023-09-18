عقب واقعة بلكونة رشدي..إزالة الأجزاء الخطرة بشرفة عقار بفلمنج في الإسكندرية

كلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية كافة المسئولين بالإدارات المعنية ، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات الحي بتساقط أجزاء من شرفة وحدة سكنية بالعقار رقم ١ شارع طمازين تقاطع شارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج بنطاق الحي.



وعلى الفور انتقلت للعقار المهندسة انجي محمد مدير إدارة المباني والمشروعات ومهندس المشروعات ومهندس التنظيم المختص ، ووحدة التدخل السريع بالحي.

وتم ازاله الأجزاء التي تمثل خطورة عل الأرواح والممتلكات والمارة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بوجود الكول الأمني من قسم شرطة رمل أول وإدارة المرور، وكذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العقار الذي تبين انه صارد له قرار ترميم ولم يتم تنفيذه.