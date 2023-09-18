محافظ الاسكندرية يشهد حفل تخرج دفعة كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات حفل تخرج دفعة كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، مقدما خالص التهنئة للخريجين وذويهم، كما ثمن جميع جهود الأكاديمية العربية على المستوى المحلى والدولي.



وفي سياق متصل، شهد محافظ الإسكندرية افتتاح ستارة باب الكعبة المشرفة التي أهداها اللورد يشار حلمي إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حيث يعود تاريخ هذه البردية لعهد محمد سعيد باشا حاكم مصر الأسبق ويعود عمر هذه القطعة التاريخية من كسوة الكعبة المشرفة لأكثر من 171 عاما.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور ياسر السمباطي نائب رئيس الأكاديمية والدكتور أشرف لبيب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية، والدكتور كرستفور لارتر قنصل فخري المملكة المتحدة والدكتورة إليزابيث وايت مدير المركز الثقافي البريطاني، والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي، والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.