بدون قميص وسلسلة دهب.. إطلالة غريبة لمحمد رمضان ونيقولا معوض فى الموريكس دور

كرم مساء أمس الأحد الفنان محمد رمضان كأفضل فنان عربي عن دوره فى مسلسل جعفر العمدة خلال فعاليات الدورة الجديدة من جائزة الموريكس دور.

إطلالة محمد رمضان

وظهر رمضان خلال الحفل بإطلالة ولوك غريب حيث أعتمد الظهور بالشعر الأصفر بالإضافة إلى ارتدائه بدلة حمراء غير كلاسيكية مفتوحه الصدر وسلسلة ذهب وهو ما نال استغراب الجميع خلال الحفل بسبب تلك الإطلالة الغريبة.





إطلالة نيقولا معوض

وأيضا من الإطلالات الغريبة التى شهدها حفل الموريكس دور هذه الدورة إطلالة نيقولا معوض والذى اعتمد الظهور ببدلة لامعة أيضا مفتوحه مما اثارت لفت انتباه الجميع.





وحرص نيقولا على التقاط الكثير من الصور التذكارية على السجادة الحمراء و مع معظم الفنانين المتواجدين فى الحفل.





يذكر ان الحفل شهد تكريم أيضا الفنان هالة صدقي عن دورها فى مسلسل جعفر العمدة فى موسم رمضان الماضي كما تم تكريم نوال الزغبي ، زياد برجي، نوال الزغبي، طارق تميم، ساشا دحدوح، نيكولا معوض، ماغي بوغصن، جمال سنان، جورج شلهوب وزوجته