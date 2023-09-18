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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال الأشهر المقبلة.. البيت الأبيض: أمريكا والصين نحو محادثات "على أعلى مستوى"

البيت الأبيض
البيت الأبيض

كشف البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن تطلعات الولايات المتحدة والصين إلى إجراء المزيد من المحادثات على "أعلى مستوى" خلال الأشهر المقبلة، وذلك عقب الاجتماع الذي جرى بين مسؤولين رفيعي المستوى يوم الأحد.

وقالت الإدارة الأمريكية إن الجانبين إلتزاما بذلك بعد اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي في مالطا يوم الأحد، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وجاء في بيان رسمي للبيت الأبيض إن الاجتماع بين وانج وسوليفان "كان جزءا من الجهود القائمة للمحافظة على خطوط تواصل مفتوحة وإدارة العلاقات بين البلدين بشكل مسؤول".

وأضاف البيان أن المناقشات كانت "صريحة وموضوعية وبناءة".

وناقش المسؤولان " قضايا رئيسية في العلاقات الثنائية الأمريكية-الصينية وقضايا أمنية إقليمية ودولية والحرب الروسية على أوكرانيا".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "أشارت إلى أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، وأعربت عن قلقها إزاء النشاط العسكري الصيني المتزايد في المنطقة.

وقال ممثل للحكومة الأمريكية إن ممثلي الصين والولايات المتحدة اجتمعا معا لمدة 12 ساعة تقريبا على مدار يومين في مالطا.

ولم تذكر الحكومة الأمريكية ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينج يعتزمان الاجتماع خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديدات بكين ضد تايوان، والنزاعات التجارية المستمرة.

وأعلن بايدن مؤخرا أنه سيفرض قيودا على بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين في المجالات ذات التوجه المستقبلي مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

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