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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول تحرك برلماني ضد واقعة تسميم أحد المطاعم الكلاب في حلوان

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة ووزير الزراعة، بشأن واقعة قيام أحد المطاعم بمنطقة حلوان بتسميم الكلاب.

وقالت سليم،: شهدت الفترة الماضية، تداول وسائل الإعلام، لواقعة قيام عمال مطعم شهير بمنطقة حلوان، يستخدمون السم في التخلص من الكلاب في المنطقة المحيطة بالمطعم، حيث كشفت الفيديوهات المتداولة والتي رصدت الواقعة، تعمد من جانب المطعم لتسميم الكلاب.

النائبة فاطمة سليم تتقدم بسؤال للحكومة بشأن واقعة قيام أحد المطاعم بمنطقة حلوان بتسميم الكلاب

وأضافت،: يأتى ذلك رغم أن قتل الحيوانات في الشارع يعد أمراً محرم دينيًا كما أنه عمل غير إنساني بالمرة، بالإضافة إلى أن القتل العشوائي للحيوانات قد يؤدي إلى خلل بيئي، ينتج عنه انقراض أنواع من الحيوانات وزيادة في انتشار عدد آخر من الحيوانات، نتيجة لذلك الخلل في طبيعة البيئة التي خلق الله عز وجل.

وتابعت،: كما أن هناك جهات بالدولة مسئولة عن التعامل مع تلك الحيوانات والحد من مخاطرها، وليس من حق أى شخص أن يتولى قتل تلك الحيوانات تحت أي مبرر، وهذه الجهة هي هيئة الطب البيطرى بوزارة الزراعة، والتي من مهامها تنظيم حملات تعقيم وتطعيم الكلاب في الشوارع للحد من تكاثرها وتحصينها من الأمراض وحماية المواطنين من مخاطرها.

فاطمة سليم مجلس النواب تسميم الكلاب منطقة حلوان وزير الصحة

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