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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ملتقى التوظيف لخريجي الجامعات التكنولوجية | تبشّر طلابها بهذا الخبر .. ودعوة منها لهذه المصانع ورجال الأعمال

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

التعليم العالي تنظم ملتقى التوظيف الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية

 

جامعة الدلتا التكنولوجية: 

نشارك في ملتقي التوظيف الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية وندعو المصانع للتعاون معنا 

 

جامعة القاهرة الجديدة: نجحنا في توفير فرص عمل لكثير من الطلاب الخريجين

 

اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات والاجراءات  لتطوير التعليم التكنولوجى فى مصر، كان من بينها إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية فى عدد من محافظات مصر، وتم إعداد مناهج تكنولوجية ذات مواصفات عالمية تتضمن أساليب تكوين الشخصية وتعلم مهارات العمل التقني والتكنولوجى.

وكانت إنطلقت الجامعات التكنولوجية في عام 2019 مع ثلاث جامعات تم انشاءهم وبدء الدراسة بهم من نفس العام وهم جامعات (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) وتزايد العدد بعد لتنضم إليهم  7 جامعات تكنولوجية هم " جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية"، لتصبح 10 جامعات متخصصة في التكنولوجيا.

وحان الآن موعد تخرج أول دفعة من خريجين الرعيل الأول للجامعات التكنولوجية في مصر، وتطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية، مع نهاية شهر سبتمبر، ومشاركة الجامعات التكنولوجية الـ 10 على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني والتكنولوجي، أن الملتقى يتزامن مع تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية يستهدف توعية الطلاب باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم للطلاب، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال أكبر الشركات والجهات المستفيدة، وتعريف قطاعات الصناعة المختلفة والقطاع الخاص بإمكانيات ومهارات طلاب الجامعات التكنولوجية، وبرامجها وثيقة الصلة باحتياجات الصناعة والتنمية.

وأشار الصباغ إلى أن الجامعات التكنولوجية تعمل على الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير التعليم التكنولوجي بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق التميز والإبداع والريادة العالمية، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

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وأكد أن الملتقى سيضم أهم الشركات المحلية والدولية والجهات والمؤسسات والوزارات التي ترتبط بمجالات عمل الخريجين من مختلف برامج الجامعات التكنولوجية.

وفي إطار متصل وفي إطار متصل أكد الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، المشاركة في ملتقي التوظيف الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية، والذي سيقام يوم 28 سبتمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات والمصانع ورجال الأعمال، وبرعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف كشك إلي أن حرص الجامعة على القيام بدورها في إيجاد وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة وفرص تدريب لطلابها؛ ما يسهم في تعرف الطلاب واحتكاكهم بمؤسسات سوق العمل وتعرفهم على مجالات العمل المختلفة والمهارات المهنية المطلوبة لمختلف المجالات التكنولوجية.

واشار إلي الدور الكبير التي تلعبه  جميع الشركات والقطاعات التى ستشارك في ملتقى التوظيفي الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية، وإلي دورهم الكبير كشريك أساسى فى مواكبة التطورات المستمرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة وتعزيز الابتكار، وصقل مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل، كما دعا أصحاب الشركات والمصانع ورجال الأعمال لأن تكون جامعة الدلتا التكنولوجية مركزًا للبحث والتطوير وحلقة الوصل بين الطلاب والمجتمع الصناعى، بما يسهم فى حل المشكلات الصناعية لديهم وتطويرها عن طريق مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه.

وأكد رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، ما يؤكد أهمية وضرورة العمل كمنهج مستدام لتحسين الوضع الاقتصادى والإجتماعى، وتكاتف جميع القطاعات وتلبية احتياجات سوق العمل، وتيسرًا على القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الصناعية لإيجاد العمالة المدربة والمؤهلة من الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالتكنولوجيين المدربين والمؤهلين من خلال برامج دراسية تخدم الصناعات المختلفة.

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن خريج الجامعات التكنولوجية يضمن وجود فرص عمل بعد تخرجه بنسبة كبيرة، بسبب اتصال الجامعة بالصناعة مباشرةً، وأن الجامعة تعمل علي التواصل مع الطلاب وتعملهم بفرص العمل المتاحة وتمدهم بالخبرات العلمية والمعلومات اللأزمة للتغلب على أي عقبات قد تواجههم بعد التخرج.

واوضح رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة نجحت في توفير فرص عمل لكثير من الطلاب الخريجين، بإضافة إلي انه تم افتتاح حضانات تكنولوجية جديدة داخل الجامعة ويعد شيئا متميزا داخل الجامعات التكنولوجية لنعلم الطلاب كيفية الابتكار والاختراع والتنفيذ، وأن يكون لديهم شركات صغيرة حتي يكونوا رواد اعمال .

واضاف أن الجامعة تقوم أيضا بتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الاخرين داخل المؤسسات الصناعية، وايضآ ندربهم على ريادة الأعمال كي تسمح لهم ان يكونوا رواد اعمال، ويستطيع الطلاب العمل بأيدهم.

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