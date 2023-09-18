نبيلة عبيد: نفسي أزور يوسف فوزي وعايزه رقمه أطمن عليه

قالت الفنانة نبيلة عبيد، بأن الفنان يوسف فوزي قدم دور مميز معها في فيلم "الراقصة والسياسي"، موضحة أنها كانت تتابعه أعماله العظيمة، لافتة إلى أنه شخص واثق من نفسه في الأعمال التي يشارك بها.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، "يوسف فوزي شارك عمل دور حلو أوي في الراقصة والسياسي، وأنا سعيدة بحالة الرضا اللي هو فيها، متعرفيش ربنا هيعملها إيه لأنه واثق وعارف ربنا ممكن يكرمه الفترة اللي جاية ، وأن ده اختبار وممكن بعد شوية ربنا يعمله مفاجأة تبصي تلاقيه في حتة تانية".

وطالبت الفنانة نبيلة عبيد من الإعلامية نهال طايل بزيارة الفنان يوسف فوزي، وطلبت رقم هاتفه على الهواء مباشرة لكي تطمئن عليه، مشيرة إلى أنها حاولت من قبل التواصل معه ولكن لم تستطيع الحصول على رقم هاتفه.

وأوضحت "عبيد" أن الفنان يوسف فوزي، أصيب بمرض الشلل الرعاش بعد 9 سنوات من لعب شخصية رجل مصاب بنفس المرض، لكنه رضى بقضاء الله دون أن يحزن مما أصيب به.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



