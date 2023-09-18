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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف وتطوير الطرق بالمراكز

أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية لأعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز .


وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، متابعة أعمال  قطع الفرمة وإزالة الأرصفة  المتهالكة بشارع العزيزية احد متفرعات شارع كفر الشيخ منصور بداية من شارع بورسعيد حتى الشيخ منصور بطول 700 متر و شارع المدرسة الصناعية بنات بطول 250 مترا وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الشهداء 2023/2024 .

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وفي سرس الليان  ، جارى أعمال قطع الفرمة بطريق سرس الليان / سروهيت بطول 3000 متر ورفع مطابق الصرف الصحى استعدادا لأعمال الرصف .


وفى مركز منوف ، تم تسوية  وتمهيد شوارع قرية شبشير بطملاى بالجليدر بالإضافة إلى  تعلية الغرف المنزلية بامتداد شارع عيادة بمنوف ورفع كافة نواتج التطوير بشارع محمد فريد بمنوف تمهيدا لوضع طبقة الأساس كونه طريق حيوى وهام .


وفي حي غرب شبين الكوم ، تم متابعة أعمال قطع الفرمة بالشوارع خلف مستشفي الرمد وأعمال  تطوير ممشي الكورنيش كوبري القاصد .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعمال الرصف والتطوير اعمال الرصف تطوير الطرق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رصف وتطوير الطرق محافظ المنوفية

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