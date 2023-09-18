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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللجنة الثلاثية بالعباسية تكشف مفاجأة عن سيدة الشرقية المتهمة بانهاء حياة صغيرها

محاكمة سيدة الشرقية
محاكمة سيدة الشرقية

في واحدة من أبشع القضايا التي هزت الرأى العام لبشاعتها ومخالفتها للطبيعة البشرية التي خلقنا الله عليها ، من حب الام لابنها وفدائها بنفسها وروحها فداءا له شهجت الشرقية جريمة بشعة هزت الرأي العام، عندما أقدمت ام علي التخلص من طفلها الذي لم يتجاوز٤ سنوات، ومثلت بجثته وقطعتها وطهت أجزاء منها وتناولتها.

محاكمة سيدة الشرقية

شهدت محاكمة السيدة المتهمة بانهاء حياة ابنها ، أحداثا مثيرة حيث ناقشت المحكمة اللجنتين الثلاثية من الصحة النفسية بالعباسية والخماسية من أساتذة طب الزقازيق  وطب المنصورة عقب تضارب قرار اللجنتين، لتقرر تأجيل الجلسة إلى اليوم لمرافعة النيابة ، ولكن تم وقف الدعوى كاملة لحين البت فى طلب رد المحكمة.

وظهرت الأم المتهمه بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق متماسكة قائلة..انا مش مجنونة هتبوظو سمعتي في إشارة منها إلى أنها تخشي علي نفسها من ان يتم إطلاق لقب مجنونة عليها.

ووقف الأم المتهمة أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق أثناء مناقشة رجال النيابة العامة للجنة الخماسية والثلاثية في قرارهم السابق.

وطالب دفاع بالحق المدني برد هيئة المحكمة وبدأت هيئة المحكمة بمناقشة النيابة العامة أعضاء اللجنة الخماسية في قرارهم ومن المقرر الآن مناقشة أعضاء اللجنة الخماسية.

كان موقع صدى البلد قد حصل على التقرير النهائي للجنة الخماسية المكلفة بفحص حالة الأم المتهمة حيث اكد التقرير..انه من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.

وإرتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعانى وقت إرتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهى تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها.

وأمر النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ  بفاقوس إلى محكمةِ الجناياتِ، بعد ثيوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ. الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، تأجيل المحاكمة لجلسة الغد للبت فى طلب رد المحكمة.
 

جريمة الشرقية ام علي التخلص من طفلها الصحة النفسية بالعباسية الرأي العام التخلص من طفلها

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