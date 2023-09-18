شيخ الأزهر: مستعدون لإنشاء مركز لتعليم العربية في لوس أنجلوس لمسلمي أمريكا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، السفير حسام الدين علي، قنصل مصر الجديد لدى لوس أنجلوس.

إنشاء مركزٍ لتعليم اللغة العربية في لوس أنجلوس خدمةً لمسلمي أمريكا

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته للقنصل حسام الدين بخالص التَّوفيق والسَّداد في مهامه الجديدة، موصيه بضرورة الاهتمام بملف الأزهر بصفته قوةً ناعمة لمصر، وتيسير أمور الطلاب الوافدين.

كما أكَّد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لخدمة مسلمي لوس أنجلوس والجاليات العربية والمسلمة، وتعليم الأطفال والشباب لغة القرآن الكريم، مع تحمُّل الأزهر نفقات التعليم والدراسة من كتب دراسية وابتعاث المعلمين الأزهريين.

من جانبه، أعرب القنصل المصري لدى لوس أنجلوس عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره الكبير لما يقوم به فضيلته من جهود في خدمة الإسلام ودعم قضايا المسلمين، وتعزيز قيم الأخوَّة والتَّعايش ونشر السلام العالمي، مؤكدًا أنه سيضع الملف الأزهري ضمن أولويات عمله، وسيعمل على التواصل المستمرِّ مع الأزهر وخدمة رسالته السامية في نشر صحيح الدين ووسطيته.

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، البدء في البرنامج التدريبي لتدريب معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، غدًا السبت، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم التجريبي والنموذجي والإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية والإدارة العامة لرياض الأطفال وإدارة التدريب التربوي.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية البرنامج في تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية، مع تركيز البرامج على الجانب العملي للفئة المستهدفة من العاملين بالمعاهد النموذجية (لغات).

ومن المقرر أن يشمل البرنامج عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية محددة على مدار العام الدراسي، في إطار خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.