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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الجامع الأزهر يناقش دور الأم في تأسيس عقلية الطفل .. الأربعاء

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يعقد الجامع الأزهر الشريف، الأربعاء المقبل، حلقة جديدة من البرامج الموجهة للمرأة،  والذي يأتي تحت عنوان" صناعة الأم المثالية"، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

الجامع الأزهر يناقش دور الأم في تأسيس عقلية الطفل

تُعقد الحلقة الثانية والعشرين، حول: "الأم وتأسيس عقلية الطفل"، ويحاضر فيها كلٌّ من د. ولاء محمد الكدش، أستاذ مساعد ورئيس قسم الطفولة بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، و د. أسماء مسعود البليطي، أستاذ علم النفس المساعد بكلية الدراسات الإنسانية تفهنا الأشراف جامعة الأزهر، وتدير الحوار د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش القضايا التي تهم المرأة وتواجه جميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة الأربعاء المقبل ، هي ثاني ندوات الموسم السابع ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري،  أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الستة الماضية وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الاسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي: هنا

وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

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