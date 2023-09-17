عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سفير اليابان: نقدر جهود شيخ الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان وتقديم رسالة التسامح

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

  أعرب سفير اليابان في مصر أوكا هيروشي، عن تقدير ‏بلاده وعميق احترامها لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجهوده الرامية إلى ‏تعزيز الحوار بين الأديان وتقديم ‏رسالة التسامح التي يبعثها فضيلته إلى العالم من المكان الأكثر احترامًا ‏بين المجتمع الإسلامي.‏


وأضاف سفير اليابان، في رسالة مكتوبة بعثها إلى شيخ الأزهر: "من المؤكد ‏أنَّ رسالتكم وجهودكم تلقى ‏تقدير المجتمع الإنساني الأوسع نطاقًا بوصفها رسالة تحقق السلام والتعايش ‏المتناغم بين مختلف الشعوب ‏العالم"، مؤكدًا حرص اليابان على تعزيز التعاون في الأيام المقبلة مع الأزهر بطريقة ملموسة بما في ذلك ‏تبادل الطلاب والمنح الدراسية ‏وكذلك تعزيز تعليم اللغة.‏


وفي رسالته، تقدم سفير اليابان بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على ما حظي به من اهتمام ‏وتقدير خلال لقائهما بمشيخة الأزهر الشهر الماضي، وأنَّ اللقاء كان "مناقشة مثمرة للغاية تناولت العديد ‏من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرصة طيبة لمشاركة فكر فضيلة شيخ الأزهر ووقته الثمين"، ‏معربًا عن تطلعه لمقابلة أخرى في المستقبل القريب.‏
 

سفير اليابان في مصر الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

صلاة العصر مع السنة كم ركعة؟.. الرسول كان يصليها 6 و8 ركعات

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف ببنى سويف

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بالتخلص من صديقه بعابدين

"الدولار الجديد” .. ظهور عملة قوية تنافس الأخضر

مفاجأة لأهالي أسوان| مؤتمر لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.. نوفمبر 2023

حتى هدايا الأطفال.. القاهرة الإخبارية: ميسترال تحمل 100 حاوية إمدادات إلى ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

فيديو

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ