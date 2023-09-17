سفير اليابان: نقدر جهود شيخ الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان وتقديم رسالة التسامح

أعرب سفير اليابان في مصر أوكا هيروشي، عن تقدير بلاده وعميق احترامها لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجهوده الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان وتقديم رسالة التسامح التي يبعثها فضيلته إلى العالم من المكان الأكثر احترامًا بين المجتمع الإسلامي.
وأضاف سفير اليابان، في رسالة مكتوبة بعثها إلى شيخ الأزهر: "من المؤكد أنَّ رسالتكم وجهودكم تلقى تقدير المجتمع الإنساني الأوسع نطاقًا بوصفها رسالة تحقق السلام والتعايش المتناغم بين مختلف الشعوب العالم"، مؤكدًا حرص اليابان على تعزيز التعاون في الأيام المقبلة مع الأزهر بطريقة ملموسة بما في ذلك تبادل الطلاب والمنح الدراسية وكذلك تعزيز تعليم اللغة.
وفي رسالته، تقدم سفير اليابان بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على ما حظي به من اهتمام وتقدير خلال لقائهما بمشيخة الأزهر الشهر الماضي، وأنَّ اللقاء كان "مناقشة مثمرة للغاية تناولت العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرصة طيبة لمشاركة فكر فضيلة شيخ الأزهر ووقته الثمين"، معربًا عن تطلعه لمقابلة أخرى في المستقبل القريب.