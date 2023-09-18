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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية إلى برج العرب

قافلة طبية ببرج العرب
قافلة طبية ببرج العرب بالإسكندرية

نظمت كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، والمعهد العالي للصحة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع أسرة "طبيب من أجلك" بكلية الطب، قافلة طبية علاجية شاملة إلى منطقة برج العرب لخدمة أهالي المنطقة.

استمرت اعمالها لمدة ستة أيام، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام.

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وقالت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب ومقرر لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال فترة عمل القافلة بلغت 974 حالة في مختلف التخصصات الطبية.

وذكر بيان الجامعة أنه تم تحويل ٤٠ حالة  إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية لتلقى العلاج الطبي المتخصص.

الاسكندرية البحوث الطبية التخصصات الطبيه الدكتور عبد العزيز قنصوه الأكاديمية العربية العلاج الطبي الطب البشري الطبي المتخصص جامعة الإسكندرية

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