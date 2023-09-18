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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبادرة «إلى المدرسة».. بيت الزكاة والصدقات يبدأ التوزيع في الإسكندرية

بيت الزكاة
بيت الزكاة

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء توزيع «شنط مدرسية وجواكت وكوتشيات» على الطلاب الأيتام غير القادرين في محافظة الإسكندرية، في إطار مبادرة «إلى المدرسة»، التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات.

بيت الزكاة والصدقات يبدأ التوزيع  في الإسكندرية

وتستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، وذلك عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم في العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان اليوم 18 من سبتمبر 2023، أن عملية التوزيع بمحافظة الإسكندرية استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات العجمي، وبرج العرب، والمنتزه أول، والمنتزه ثان، والجمرك، والعامرية، وشرق وغرب ووسط الإسكندرية.

أشار البيان إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة لكفالة الأيتام) لمساعدة الأيتام غير القادرين في كل المحافظات.

وظائف بيت الزكاة والصدقات.. أماكن شاغرة في المكتب الإقليمي بالأقصر

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة عاجلة لـ«محروسة».. ويقدم مستلزمات مدرسية لأبنائها

أكد بيت الزكاة والصدقات المصري على التزامه بتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ ‌لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

كما يعمل «بيت الزكاة والصدقات» على التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.

بيت الزكاة والصدقات يعلن عن وظائف جديدة بالمكتب الإقليمي بالأقصر

منذ إنشاء بيت الزكاة والصدقات وهو يسعى جاهدًا لتقديم خدمات للمحتاجين في كل مكان، ومن أول اهتماماته القرى الأشد فقرًا والأسر الأشد احتياجًا، وبخاصة في محافظات الصعيد.

وفي إطار التوسع في إنشاء فروع جديدة، أنشأ بيت الزكاة والصدقات المصري مكتبًا إقليميًّا بالأقصر ليخدم بعض محافظات الصعيد، ولحاجة هذا المكتب لباحثين؛ يعلن بيت الزكاة والصدقات - تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- عن حاجته لعدد من الباحثين الاجتماعيين بالمكتب الإقليمي بمحافظة الأقصر بعقد عمل محدد المدة، قابل للتجديد سنويًّا بعد اجتياز مدة التدريب لمدة ثلاثة أشهر، وتقدم السيرة الذاتية حتى نهاية يوم عمل ٢٣/٩/٢٠٢٣م.

أوضح بيت الزكاة والصدقات في بيان صحفي اليوم الخميس 14 من سبتمبر2023 أن المتقدم لشغل وظيفة باحث اجتماعي يجب أن تكون لديه خبرة 3 سنوات فأكثر، وأن يكون من قاطني محافظة الأقصر، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

أضاف البيان أن الشروط المطلوبة للمتقدم للوظيفة أن يكون:
• حاصلًا على بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس آداب علم اجتماع.
• أدَّى الخدمة العسكرية أو أُعْفِي منها.
• لا يزيد سنه على 35 عامًا وقت تاريخ الإعلان.
• لديه الخبرات العملية الملائمة للوظيفة المتقدم لها.
• متفرغًا تفرغًا تامًّا.

أشار البيان أنه على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على موقع بيت الزكاة والصدقات الرسمي فقط عن طريق الرابط التالي:
https://baitzakat.org.eg/careers وسيكون التواصل مع المرشحين تليفونيًّا؛ لتحديد موعد المقابلة الشخصية.

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