حملة ممنهجة لتدمير الخرطوم.. السودان يطالب العالم بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات التخريب وافتعال الحرائق في إطار حملة ممنهجة لتدمير العاصمة الخرطوم.

وقالت الخارجية السودانية في بيان صادر إن حريق المؤسسات حملة ممنهجة من قبل الدعم السريع لتدمير العاصمة القومية.

وناشدت المجتمع الدولي تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني أن قواته تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر القيادة بالخرطوم.

ونقلت عن قناة العربية؛ عن مراسلها أن طائرات الجيش السوداني قصفت معسكر طيبة ومواقع للدعم السريع.

وأشارت إلى أن اشتباكات قوية بالمدفعية الثقيلة وقعت بين الطرفين حول سلاح المهندسين وسلاح الإشارة بالخرطوم.

وأفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش السوداني بقاعدة جبل أولياء قصفت معسكر طيبة ومواقع للدعم السريع.