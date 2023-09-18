عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تتبرع بـ40 مليون يورو لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى السودان ونيجيريا

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، تخصيص 40 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى السودان ونيجيريا.

وعقدت كولونا، اجتماعا مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في نيويورك، وأعلنت عن هذا القرار لدعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا، ولتقديم مساعدة إضافية للنظام الغذائي الأوكراني ولبناء نظام غذائي عالمي إقليمي، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق، قال ماكين إنه بسبب المساعدات المقدمة لأوكرانيا، لا توجد أموال كافية لتقديم المساعدات الغذائية للدول الأخرى.

فرنسا الحبوب الأوكرانية السودان وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا برنامج الأغذية العالمي مبادرة الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

لمكافحة “إرهاق الحرب”.. نداء عاجل من أوكرانيا لـ الغرب

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

رونالدو يثير أزمة | اقتحام الجماهير الإيرانية مقر بعثة النصر السعودي

طفلة تبكي فوق قبر أمها بليبيا.. حقيقة فيديو منتشر على السوشيال ميديا

بسبب تسريب بياناته .. نجل بايدن يقاضي مصلحة الضرائب الأمريكية

3.6 مليون لكل مواطن.. السعوديون يصبحون الأعلى دخلا في العالم «فيديوجراف»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

مؤلف سفاح الجيزة يكشف مفاجأة عن كواليس تصوير المسلسل | فيديو جراف

صورة سيلفي أدانته.. تفاصيل سجن مصري ببريطانيا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ