فرنسا تتبرع بـ40 مليون يورو لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى السودان ونيجيريا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، تخصيص 40 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى السودان ونيجيريا.

وعقدت كولونا، اجتماعا مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في نيويورك، وأعلنت عن هذا القرار لدعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا، ولتقديم مساعدة إضافية للنظام الغذائي الأوكراني ولبناء نظام غذائي عالمي إقليمي، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق، قال ماكين إنه بسبب المساعدات المقدمة لأوكرانيا، لا توجد أموال كافية لتقديم المساعدات الغذائية للدول الأخرى.