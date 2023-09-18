القومي للمرأة: وصول برنامج تحويشة إلى قرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر زيارة ميدانية إلى برنامج الشمول المالي الوطني المعروف باسم "تحويشة" بمحافظة أسيوط في إطار الزيارة الرسمية للمجلس للمحافظة وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، و عصام سعد، محافظ أسيوط، والنائبة سناء السعيد، عضوة المجلس القومي للمرأة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والمهندس عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة.



وتضمنت الزيارة تفقد البرنامج الوطني "تحويشة"و الذي يوفر منهجية رقمية شاملة لمجموعات الادخار والمعروفة أيضًا باسم "مجموعات الادخار والإقراض الرقمي"، وذلك عبر تطبيق "تحويشة" على الهاتف المحمول والذي صُمم خصيصًا لرقمنة مجموعات الادخار والإقراض حيث يضمن حفظًا دقيقًا وآمنًا للسجلات، ويوفر ودائع جماعية آمنة على عكس النموذج التقليدي الذي اعتمد على النقود والسجلات الورقية، بالإضافة إلى ذلك، يتم إدراج المشاركات في "تحويشة" في النظام المصرفي فور إنضمامهن إلى البرنامج ويتمتعن بفوائد بطاقات ميزة مسبقة الدفع.



وخلال الزيارة، أجرى الحضور مناقشة تفاعلية مع عضوات إحدى مجموعات الادخار والإقراض الرقمي في أسيوط، حيث أبدت العضوات بآرائهن حول البرنامج، وكيف أثر على حياتهن وعزز قدرتهن المالية؛ وشاركن تجربتهن في المحاكاة المصرفية وما تعلمنه عن الخدمات المصرفية.



وفي كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بوصول برنامج "تحويشة" إلى القرى المختلفة بمحافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مثل قرى مركز ساحل سليم، مشيرة إلى أن السيدات بالقرى يستطعن أن يدخرن أموالهن بطريقة إلكترونية من خلال تطبيق تحويشة الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي وشركاء التنمية.



وأكدت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، "أن البرنامج قد ساهم في خلق آليات مبتكرة ومهمة من أجل تعزيز الشمول المالي للنساء في المناطق الريفية من خلال تطوير تكنولوجيا مصرفية رقمية وإجراءات مصرفية تم استحداثها خصيصًا لهذا البرنامج.

إن هذه التكنولوجيا فريدة من نوعها من حيث شموليتها نظرًا لتصميمها للاستجابة للتحديات التي تواجهها النساء في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأدوات الشاملة لتمكين السيدات وتسريع شمولهن المالي والاقتصادي. ونتقدم بالشكر لسفارة مملكة هولندا على الشراكة والدعم لتنفيذ البرنامج، خاصة بمحافظتى أسيوط وسوهاج، تحت قيادة المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي".



ويسعى برنامج الشمول المالي الوطني "تحويشة" إلى الوصول إلى 1.2 مليون امرأة ريفية في 20 محافظة وإنشاء حوالي 60 ألف مجموعة ادخار وإقراض رقمية .ويعمل البرنامج على تعزيز مجموعات الادخار والإقراض المسجلة رسميًا ورقمنتها، وإنشاء حسابات بنكية فردية وجماعية، وزيادة الوصول إلى البطاقات الوطنية للدفع الإلكتروني "ميزة"، وتحسين إدماج المرأة في سلاسل القيمة والأسواق، وتعزيز مهارات المرأة في الأعمال التجارية والمراكز القيادية، وكذلك زيادة الوعي حول المعرفة الرقمية والمالية، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بدعم من سفارة مملكة هولندا والاتحاد الأوروبي ، بالشراكة مع الشركاء الوطنيين لدعم 160 ألف امرأة في 10 محافظات في مصر.



وقد تضمنت الزيارة الرسمية للمجلس القومي للمرأة لقاء مع المستفيدات من المبادرة الوطنية "نورة" التي ينفذها المجلس في إطار الاستثمار في تنمية الفتيات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.