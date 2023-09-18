عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة.. 100 ألف طفل مغربي من ضحايا الزلزال معرضون للاستغلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتقد المركز الوطني لمناهضة العنف والاعتداءات على الأطفال في المغرب نشر صور أطفال ضحايا الزلزال على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "هسيبرس"، وقال المركز إن نشر صور الأطفال على صور مواقع التواصل الاجتماعي لمصالح غير بريئة ومن دون ترخيص، مما يمس بكرامتهم وحياتهم الخاصة ويؤثر على نفسيتهم

 

وحذر المركز من الاستغلال، حيث رصد المركز محاولة الاستغلال لطفلات قاصرات والتغرير بهن، وطالب بتوفير الحماية من الاستغلال للأطفال أو التغرير بهم، ومحاسبة كل من يتورط في مثل هذه الجرائم، وأشارت تقديرات لمنظمة اليونيسف إلى أن حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال

 

ورصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه المغربية، مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق حملات ومبادرات تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خصوصا بفئة الأطفال والنساء الضحايا.

 

وقالت اللجنة إنها قامت بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية، والجهات القضائية المعنية لاتخاذ اللازم، وأهابت بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها على الرقم الأخضر، للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

نقل جلسات مستأنف العياط من الجيزة الابتدائية للمحكمة الجزئية

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

موضوعات متعلقة

سفير روسيا بكوريا الشمالية: التعاون بين موسكو وبيونج يانج ليس موجها ضد أي طرف

الحرب على تجار الكوارث.. إجراءات رادعة في ليبيا لمنع استغلال ضحايا الإعصار

اغتيال قيادة شرطية أمريكية بولاية كاليفورنيا.. ماذا حدث؟

بعد سفر رئيسها.. وزير خارجية الكونغو برازافيل يكشف حقيقة الاستيلاء على السلطة

مآسي فلسطين تصل إلى ليبيا.. المئات ضمن ضحايا الإعصار وصعوبات بحصر الأعداد

الجسر الجوي لا يتوقف .. وصول طائرة إغاثة إماراتية جديدة إلى ليبيا

ضحايا الإنسانية.. حادث مأساوي لفريق إنقاذ يوناني في ليبيا | ماذا حدث؟

الأردن يعلن زيادة تعريفة مياه الشرب بداية من ديسمبر

ترشيحاتنا

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .. كيف يؤثر قرار رفع الفائدة على الاقتصاد الدولى

بعد فتح باب البناء في عدة مناطق.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت

هل أخلاق النبي كانت مكتسبة؟ مركز الأزهر للفتوى يجيب

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

قدمت تنازلات.. ضحية الابتزاز تكشف كواليس تهديدها بفيديوهات وصور خاصة

عقوبات جديدة وإطلاق سراح المعتقلين .. تفاصيل صفقة إيران وأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض الأفلام بالتزامن في القاهرة.. تفاصيل الدورة 6 من مهرجان الجونة

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

طفلة تبكي فوق قبر أمها بليبيا.. حقيقة فيديو منتشر على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ