كارثة.. 100 ألف طفل مغربي من ضحايا الزلزال معرضون للاستغلال

انتقد المركز الوطني لمناهضة العنف والاعتداءات على الأطفال في المغرب نشر صور أطفال ضحايا الزلزال على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "هسيبرس"، وقال المركز إن نشر صور الأطفال على صور مواقع التواصل الاجتماعي لمصالح غير بريئة ومن دون ترخيص، مما يمس بكرامتهم وحياتهم الخاصة ويؤثر على نفسيتهم

وحذر المركز من الاستغلال، حيث رصد المركز محاولة الاستغلال لطفلات قاصرات والتغرير بهن، وطالب بتوفير الحماية من الاستغلال للأطفال أو التغرير بهم، ومحاسبة كل من يتورط في مثل هذه الجرائم، وأشارت تقديرات لمنظمة اليونيسف إلى أن حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال

ورصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه المغربية، مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق حملات ومبادرات تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خصوصا بفئة الأطفال والنساء الضحايا.

وقالت اللجنة إنها قامت بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية، والجهات القضائية المعنية لاتخاذ اللازم، وأهابت بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها على الرقم الأخضر، للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.