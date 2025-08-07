قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
انطلاق برامج تدريب ترقي للمعلمين وتنمية مهارات الإداريين بالمناطق الأزهرية

محمد شحتة

أطلقت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالأزهرالشريف، حزمة تدريبية متكاملة لترقي المعلمين وتنمية مهارات الإداريين بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

وصرح الدكتور اسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، أن إطلاق هذه الحزمة التدريبية المتكاملة، التي تضم 35 برنامجًا لتدريب ترقى المعلمين و7 برامج متخصصة في الحاسب الآلي والشؤون المالية للإداريين، تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على استكمال برامج تدريب المعلمين لتأهيلهم للترقي، وتنمية مهارات الإداريين في مختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تطوير الكوادر البشرية هو ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الأزهر الشريف في الارتقاء بالخدمات التعليمية. 

وتنطلق برامج الترقي لكادر المعلمين في 13 منطقة أزهرية تشمل: كفر الشيخ، قنا، الجيزة، الغربية، الدقهلية، بني سويف، الشرقية، البحيرة، المنوفية، سوهاج، الإسكندرية، أسيوط، القاهرة، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 5 أغسطس حتى الخميس 7 أغسطس 2025، بهدف تأهيل المعلمين للترقي وفقًا لأحدث معايير التطوير المهني.

أما على الصعيد الإداري، فقد بدأت الإدارة منذ مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ 7 برامج متخصصة للإداريين، في مناطق: قنا، الجيزة، مطروح، الإسماعيلية، السويس، دمياط، القليوبية، تشمل التدريب على تفعيل التوقيع الإلكتروني، والشؤون المالية والمخزنية، والحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل المؤسسية.

الأزهر الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالإدارة المركزية للموارد البشرية رؤية الأزهر الشريف في الارتقاء بالخدمات التعليمية

