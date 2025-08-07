بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

تصدر الفنان محمد منير مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة نقل على إثرها إلى المستشفى.



تداول البعض أنباء أن الفنان محمد منير يعاني من الانسداد الرئوي المزمن نتيجة التدخين، ولكن حالته الصحية مطمئنة للغاية، وأنه سيخرج من المستشفي خلال أيام ويستعيد نشاطه الفني لاستكمال ألبومه الجديد.





مرض محمد منير



مرض الانسداد الرئوي المزمن" (COPD) هو مصطلح يُطلق على أنواع معينة من تلف الرئة والمجاري الهوائية غير القابل للإصلاح ، والذي يُعيق مجرى الهواء ويُصعّب التنفس، إذا شُخِّصتَ بانتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن ، فأنتَ مُصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

تتضمن التغييرات في رئتيك وممراتك الهوائية في مرض الانسداد الرئوي المزمن ما يلي:

فقدان المرونة في مجاري الهواء والحويصلات الهوائية في الرئتين (الحويصلات الهوائية).

الالتهاب والتندب (التليف) وتضييق مجاري الهواء.

مخاط سميك في مجرى الهواء لديك.

تدمير الجدران بين الحويصلات الهوائية، مما يؤدي إلى توسعها واحتباس الهواء.

غالبًا ما يعاني مرضى الانسداد الرئوي المزمن من تفاقم الأعراض، مثل صعوبة التنفس الشديدة، وزيادة كثافة المخاط، والصفير، والسعال. قد تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى في حال تفاقم الأعراض بشكل حاد.

يتفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن تدريجيًا مع مرور الوقت، تزداد حدة نوباته وتتكرر. عادةً ما يستغرق هذا سنوات أو عقودًا، مع أن بعض الأشخاص تتفاقم حالتهم بشكل أسرع.



أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن



تشمل أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن ما يلي:

السعال المصحوب بالمخاط والذي تعاني منه منذ فترة طويلة (لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر في المرة الواحدة لمدة لا تقل عن عامين).

صعوبة في أخذ نفس عميق.

ضيق في التنفس، وخاصة عند القيام بالأنشطة اليومية أو عند بذل مجهود خفيف.

صفير أو أصوات رئوية أخرى .

صدر على شكل برميل.

جلد مزرق ( زرقة ).



أسباب مرض الانسداد الرئوي المزمن



يُعد تلف الرئتين الناتج عن التدخين السبب الأكثر شيوعًا لمرض الانسداد الرئوي المزمن. تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

نقص ألفا-1 أنتيتريبسين ("ألفا-1")، وهو اضطراب وراثي يمكن أن يؤدي إلى تلف الرئة.

التدخين السلبي .

السموم في الهواء.

التعرض للغبار والأبخرة الناتجة عن عملك أو هواياتك.

