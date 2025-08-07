قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
6 شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بخان يونس
خلل تقني يتسبب في شلل حركة الطيران بعدة مطارات أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
هاجر هانئ

تصدر الفنان محمد منير مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة نقل على إثرها إلى المستشفى.


تداول البعض أنباء أن الفنان محمد منير يعاني من الانسداد الرئوي المزمن نتيجة التدخين، ولكن حالته الصحية مطمئنة للغاية، وأنه سيخرج من المستشفي خلال أيام ويستعيد نشاطه الفني لاستكمال ألبومه الجديد.



مرض محمد منير 


مرض الانسداد الرئوي المزمن" (COPD) هو مصطلح يُطلق على أنواع معينة من تلف الرئة والمجاري الهوائية غير القابل للإصلاح ، والذي يُعيق مجرى الهواء ويُصعّب التنفس، إذا شُخِّصتَ بانتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن ، فأنتَ مُصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

تتضمن التغييرات في رئتيك وممراتك الهوائية في مرض الانسداد الرئوي المزمن ما يلي:

فقدان المرونة في مجاري الهواء والحويصلات الهوائية في الرئتين (الحويصلات الهوائية).
الالتهاب والتندب (التليف) وتضييق مجاري الهواء.
مخاط سميك في مجرى الهواء لديك.
تدمير الجدران بين الحويصلات الهوائية، مما يؤدي إلى توسعها واحتباس الهواء.
غالبًا ما يعاني مرضى الانسداد الرئوي المزمن من تفاقم الأعراض، مثل صعوبة التنفس الشديدة، وزيادة كثافة المخاط، والصفير، والسعال. قد تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى في حال تفاقم الأعراض بشكل حاد.

يتفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن تدريجيًا مع مرور الوقت، تزداد حدة نوباته وتتكرر. عادةً ما يستغرق هذا سنوات أو عقودًا، مع أن بعض الأشخاص تتفاقم حالتهم بشكل أسرع.

محمد منير


 أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن


تشمل أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن ما يلي:

السعال المصحوب بالمخاط والذي تعاني منه منذ فترة طويلة (لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر في المرة الواحدة لمدة لا تقل عن عامين).
صعوبة في أخذ نفس عميق.
ضيق في التنفس، وخاصة عند القيام بالأنشطة اليومية أو عند بذل مجهود خفيف.
صفير أو أصوات رئوية أخرى .
صدر على شكل برميل.
جلد مزرق ( زرقة ).

محمد منير


أسباب مرض الانسداد الرئوي المزمن


يُعد تلف الرئتين الناتج عن التدخين السبب الأكثر شيوعًا لمرض الانسداد الرئوي المزمن. تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

نقص ألفا-1 أنتيتريبسين ("ألفا-1")، وهو اضطراب وراثي يمكن أن يؤدي إلى تلف الرئة.
التدخين السلبي .
السموم في الهواء.
التعرض للغبار والأبخرة الناتجة عن عملك أو هواياتك.

المصدر: clevelandclinic.
 

محمد منير الانسداد الرئوي المزمن مرض محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

ارشيفية

ممنوع تناوله نهائياً.. تحذير من تشغيلة لأشهر دواء كحة للأطفال

اللوكيميا

الصحة تكشف تفاصيل تفعيل بروتوكول بحثي لعلاج مرضى اللوكيميا

نائبة وزيرة التضامن

التضامن : دعم خدمات الطفولة المبكرة لأبناء العاملين بالسكة الحديد

بالصور

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد