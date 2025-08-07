قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
ديني

البحوث الإسلامية: تكثيف التوعية الدينية والوطنية بمراكز تدريب الكفاية الإنتاجية

تجديد بروتوكول التعاون بين (البحوث الإسلامية) و(الكفاية الإنتاجية) لتكثيف التوعية الدينية والوطنية في المراكز التدريبية
تجديد بروتوكول التعاون بين (البحوث الإسلامية) و(الكفاية الإنتاجية) لتكثيف التوعية الدينية والوطنية في المراكز التدريبية
محمد شحتة

في خطوة تعكس استمرار التكامل بين الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة في دعم وعي الشباب، وقَّع فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، واللواء مهندس إيهاب عبد الله رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المِهْني، أمس الأربعاء، تجديد بروتوكول التعاون بين الجانبين؛ بهدف تعزيز البرامج التوعوية والدعوية داخل المراكز التدريبية التابعة للمصلحة، بما يُسهِم في بناء وعي دِيني ووطني متين لدى الطلاب والطالبات.

ويأتي هذا التعاون في ضوء ما حقَّقته المرحلة السابقة من نتائجَ ملموسةٍ في تعزيز الوعي داخل تلك المراكز؛ إذْ شهدت تفاعلًا واسعًا مِنَ المتدرِّبين مع ما يُقدِّمه وعَّاظ الأزهر الشريف من ندوات وحوارات مباشرة، تتناول قضايا القِيَم، والانتماء، والمسئوليَّة، ومخاطر الانجراف وراء الأفكار الهدَّامة، بأسلوبٍ يرتكز على الفهم العميق للواقع والاحتياج الفِكري والنفْسي للمتدرِّبين.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ هذا التعاون هو امتدادٌ طبيعيٌّ لرسالة الأزهر في خدمة المجتمع، وتفعيل دَوره في ميادين العمل والإنتاج، حيث تلتقي الرسالة الدينية مع رسالة البناء والتنمية، لافتًا إلى أنَّ المراكز التدريبية تمثِّل بيئةً خصبةً لبناء جيل متوازن يُتقن مهنته، ويُدرِك قِيمتها، ويتحلَّى بالأخلاق، ويحمل على عاتقه مسئوليَّة النهوض بوطنه.

وأوضح فضيلته أنَّ وعَّاظ الأزهر الشريف ينطلقون من فهم عميق لطبيعة المرحلة، ويعتمدون أساليبَ حواريةً وتفاعليةً تُشعِر الطالب بأنه جزءٌ مِنَ المعادلة، وصاحبُ رأيٍ وتجرِبة؛ ممَّا يجعل من تلك الندوات لقاءاتٍ توجيهيةً فاعلةً لا تلقينًا عابرًا.

من جانبه، أعرب اللواء مهندس إيهاب عبد الله رمضان عن تقديره الكبير لما يقدِّمه الأزهر الشريف من جهود توعوية داخل مراكز المصلحة، مؤكِّدًا أنَّ تجديد البروتوكول يمثِّل دعمًا كبيرًا لمهمَّة إعداد طلاب المراكز وتأهيلهم، ليس فقط من الناحية المِهْنيَّة، وإنما من الناحية الإنسانية والقيمية أيضًا.

فيما أكَّد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، أنَّ هذا التعاون يُجسِّد واجبًا وطنيًّا ودينيًّا يُحتَّم على جميع المؤسسات العمل يدًا بيد من أجل تحصين عقول الشباب، مشيرًا إلى أنَّ البرامج المقبلة ستشهد تطويرًا في الأساليب والموضوعات؛ لتظل قريبةً مِنَ اهتمامات المتدرِّبين، ومعبِّرةً عن قضاياهم، وداعمةً لطموحاتهم في أن يكونوا قوَّة بناء حقيقية لهذا الوطن.

البحوث الإسلامية الأزهر مجمع البحوث الإسلاميَّة تحصين عقول الشباب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

انهيار جسر معلق غربي الصين ومصرع 5 وإصابة 24 آخرين

أسطول بحري يقل عائلات أسرى إسرائيليين ينطلق من عسقلان باتجاه قطاع غزة

طلب عاجل من الرئيس الكولومبي لسفيرة بلاده في القاهرة

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

