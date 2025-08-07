قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"
شاهد| مصر تنجز مشروعًا ضخمًا لتأمين الغاز في صيف 2025.. وهذه جهود الدولة لاستقدام سفن «إعادة التغييز»
فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعى ينجح في استخراج سيخ حديدي من جسد عامل..شاهد
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
ديني

ما فائدة أن يعلمنا الله صفة من صفاته ويظهرها لنا؟ علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، إن الله سبحانه وتعالى هو “القابض والباسط” في نفس الوقت، يبسط الرزق لعباده، لكنه يقبض الرزق عن عباده أيضًا، ويقدره له، وتجد إنسانًا رزقه ضيق، وهناك إنسان رزقه واسع. يقبض النفوس، فترى إنسانًا في حالة قبض، يعني اكتئاب، وإنسانًا آخر في حالة بسط، يعني سرور وفرح وانشراح، ويتقلب على الإنسان هذا وذاك.

وتابع: “إذن، فالقبض: مما تجلى الله به على كونه؛ والبسط: مما تجلى الله به على كونه. والله تعالى تجلى على هذا الكون بصفاته العلى، فنرى الرحمة مثلًا في الحيوان، نرى الرحمة في النبات، نرى الرحمة في الإنسان. لو لاحظت أي حيوان مع ابنه، كيف يرحمه ويعطف عليه، لرأيت الرحمة واضحة. فنرى أيضًا القبض والبسط في هذا الكون”.

وأوضح أن “القابض”: اسم فاعل، يدل على كمال القدرة، ويدل على أنه يجب عليك أن تلتجئ إلى الله. فإذا وجدت كآبة في نفسك وضيقًا في رزقك، فإنك تتوجه مباشرة إلى من بيده الملك، إلى من تسبب في ذلك وخلقه في نفسك أو في كونك؛ إلى الرازق الذي ينبغي أن تتعلق به، لأنه القابض الباسط. ولذلك يجب أن تلتجئ إليه.

ما فائدة أن يعلمنا الله صفة من صفاته

فما الفائدة أن يعلمنا الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وأن يظهرها لنا؟ هي أن نتعلق به وحده لا شريك له، ولا نتعلق بسواه؛ فإن سبب هذا القبض هو الله.

وأشار إلى أنه قد يأتي القبض عن معصية فيضيق الإنسان؛ لأن الله نهانا عن المعاصي لئلا تضيق أنفسنا، فيأتي القبض وكأنه ينبهك إلى أن ترجع إلى الالتزام. فكأن القبض محنة، لكن فيها منحة: فيها تنبيه، وفيها إعادة بك إلى حظيرة القدس، عود بك إلى الالتجاء بالله رب العالمين.

ونوه إلى أن كثيرا من الناس يستمر عنده القبض حتى يتحول إلى مرض يحتاج إلى علاج؛ لأن هذا القبض يؤثر في مخ الإنسان. ولذلك، عندما تنقبض، فاذكر الله فورًا، ولا تنتظر حتى لا يتحول إلى مرض. وصلِّ على سيدنا النبي ﷺ. ادعُ الله: يا لطيف، يا لطيف، أو: يا واسع، أو: ادعُ باسمه المزدوج: «يا قابض، يا باسط، برحمتك أستغيث»، تجد قلبك انشرح، وحدث لك من الأنوار، وكشف الأسرار، ما الله به عليم.

{أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}، فتجلى الله علينا وعلمنا أسماءه؛ حتى نعود إليه سبحانه، وحتى نلتجئ إليه وحده، وحتى نسارع إلى ذكره، حتى تطمئن قلوبنا.

علي جمعة الأزهر الشريف القابض الباسط الرحمة صفات الله

