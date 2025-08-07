استعاذ النبي منه .. هل موت الفجأة من علامات غضب الله؟

موت الفجأة يدور جدل كبير حوله، حيث يتساءل كثيرون هل موت الفجأة دليل على غضب الله؟ وما الذي يمكن عمله للتحصين من موت الغفلة؟ أسئلة كثيرة تشغل بال كثيرين من الناس، وفي السطور التالية نتعرف على أجوبتها.

هل موت الفجأة من علامات غضب الله؟

وفي السياق، بيّن الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لكي نضع مقياسا نستدل به على غضب الله على الإنسان عند الموت ، فإننا يجب أن نفرق بين موت الغفلة وموت الفجأة، مشيرا إلى أن موت الفجأة إن كان صاحبه في حالة من الغفلة فهو موت غفلة، وإن كان أثناء الموت قلبه حاضر مع الله سبحانه وتعالى فحين يموت فجأة لا يكون موته غفلة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن موت الفجأة حين يأتي على صاحبه غفلة يكون نقمة، لكن أحيانا يموت المرء وهو يصلي فهي موتة فجأة ولكنها أثناء قيام العبد بطاعة الله لذا فإنها ليست نقمة، أو يموت آخر وهو يسعى للرزق وطلب الحلال، وموت الفجأة لا يكون مذمومًا إذا جاء للمؤمن التقي أثناء أدائه الطاعة.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من فُجاءة النقمة، والنقمة هي أثر غضب الله المفاجئ الذي من أمثلته موت الغفلة.

سبب استعاذة النبي من موت الفجأة

هو أن الإنسان لا يستطيع عند موت الفجأة أن يتوب من فعل المعاصى والذنوب التى كان يفعلها فى دنياه، أو أن يقضى ما عليه من حقوق فى رقبته للعباد أو لله تعالى، أو الاستزادة من فعل الخيرات والأعمال الصالحة.

وقد ورد ذلك فى السنة النبوية، فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: «رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ».

دعاء التحصين من موت الغفلة