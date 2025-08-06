هل يجوز تنشيف الأعضاء أثناء الوضوء؟ دار الإفتاء توضح

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سُنن الوضوء هي ما يُستحب فعله ولا يدخل ضمن الأركان، ومنها الترتيب، وغسل كل عضو ثلاث مرات، ومسح الرأس كاملًا، والموالاة بين الأعضاء، واستخدام السواك.

وأشار إلى أن مسح الرأس يختلف الحكم فيه باختلاف المذاهب؛ فبينما يرى الشافعية أن مسح جزء من الشعر يكفي، يشترط الحنفية ربع الرأس، ويُوجب المالكية مسح الرأس كاملًا، ما يجعل مسحه كاملًا عند غير المالكية من السنن المؤكدة.

وفيما يتعلق بالموالاة، أوضح الدكتور فخر أنها تعني غسل كل عضو مباشرة بعد الذي قبله دون فاصل زمني، مؤكدًا أن ترك مسافة بين الأعضاء حتى تجفّ يُعد إخلالًا بهذه السُّنة، خاصة في الأجواء المعتدلة.

وردًا على سؤال حول حكم تنشيف الأعضاء أثناء الوضوء في الشتاء، أكد أن تجفيف العضو قبل الانتقال للعضو التالي يُفقد الوضوء هيئة الموالاة، وهو أمر غير مستحب شرعًا، مشيرًا إلى أن الوضوء لا يستغرق سوى دقيقة واحدة، ولا يُعد البرد المعتاد عذرًا لقطع تسلسل الوضوء.

وشدد على أن فقط المشقة الشديدة أو الضرر الصحي الحقيقي هي التي تُبيح مخالفة بعض سنن الوضوء، أما الأحوال الطبيعية فلا تُبرر تغيير سننه أو هيئته المشروعة.



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