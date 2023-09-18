عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من أزمة مدمرة ثانية شرق ليبيا

صدى البلد

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، من تفشي الأمراض في شمال شرق البلاد، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص، يمكن أن يخلق "أزمة مدمرة ثانية"، حيث أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياة الملوثة.

 

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان وفقا للأسوشيتد برس، إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط، مما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر مدينة درنة الشرقية في 11 سبتمبر. قال الهلال الأحمر في البلاد إن نحو 11300 من سكان المدينة قتلوا وفقد 10000 آخرين، ويفترض أنهم ماتوا.

 

قالت البعثة إن هناك تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة في البلاد تستجيب للكارثة وتعمل على منع انتشار الأمراض التي يمكن أن تسبب "أزمة مدمرة ثانية في المنطقة". وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 28 طنا من الإمدادات الطبية إلى الدولة المنكوبة.

 

قال حيدر السائح، رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، في تصريحات متلفزة، إن 150 شخصا على الأقل أصيبوا بالإسهال بعد شرب المياه الملوثة في درنة. لم يتم إعطاء أي تحديثات أخرى.

 

جلبت الكارثة بعض الوحدة النادرة إلى ليبيا الغنية بالنفط، والتي تم تقسيمها بين الإدارات المتنافسة منذ عام 2014. 

 

عرض سكان مدينتي بنغازي وطبرق المجاورتين إيواء النازحين، بينما ظل المتطوعون يبحثون عن ناجين مدفونين تحت الأنقاض.

 

نشرت الحكومتان المتعارضتان فرقًا إنسانية في المدينة الساحلية والمناطق المتضررة الأخرى في البلاد، لكنهما كافحتا في البداية للاستجابة للأزمة. وقد تعرقلت جهودهم بسبب ضعف التنسيق، وصعوبة إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا، وتدمير البنية التحتية في درنة، بما في ذلك العديد من الجسور.

 

قال وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل، يوم الأحد، إن وزارته بدأت برنامج تطعيم ضد الأمراض التي تحدث عادة بعد كوارث مثل هذه، ولم يوضح المزيد.

 

وقال عبد الجليل إنه حتى يوم الأحد، تم دفن 3283 جثة، العديد منها في مقابر جماعية خارج درنة، بينما تم نقل آخرين إلى البلدات والمدن القريبة.

 

قالت اليونسكو يوم الاثنين أيضًا إنها تشعر بالقلق إزاء حالة آثار مدينة قورينا، وهي مدينة يونانية رومانية قديمة تقع على بعد حوالي 37 ميلاً شرق درنة.

 

قالت الوكالة في بيان أرسلته إلى وكالة أسوشيتد برس: إن اليونسكو على اتصال بعلماء الآثار على الأرض، ويحاول فريق التصوير عبر الأقمار الصناعية التابع لها أيضًا تحديد حجم الضرر. 

 

ليبيا الأمم المتحدة الأمراض الفيضانات المياه الملوثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

بقوة 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

بعد إعصار دانيال.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور عاصفة التنين من جديد

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

أحسن عربية لكل البنات. .سعرها 100 ألف جنيه فقط

حنيّة وشجاعة وحكمة| هكذا أنقذت طفلة سعودية أخيها من موت محقق.. فيديو

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وفيات كثيرة.. تعليق صادم من ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

بعد افتتاحه.. السفير التركي بالقاهرة يزور مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

دانيال يزرع الموت.. طبيب ليبي يفقد أبناءه الـ 6 بسبب العاصفة

تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

فيديو

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ