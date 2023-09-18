الأمم المتحدة تحذر من أزمة مدمرة ثانية شرق ليبيا

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، من تفشي الأمراض في شمال شرق البلاد، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص، يمكن أن يخلق "أزمة مدمرة ثانية"، حيث أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياة الملوثة.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان وفقا للأسوشيتد برس، إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط، مما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر مدينة درنة الشرقية في 11 سبتمبر. قال الهلال الأحمر في البلاد إن نحو 11300 من سكان المدينة قتلوا وفقد 10000 آخرين، ويفترض أنهم ماتوا.

قالت البعثة إن هناك تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة في البلاد تستجيب للكارثة وتعمل على منع انتشار الأمراض التي يمكن أن تسبب "أزمة مدمرة ثانية في المنطقة". وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 28 طنا من الإمدادات الطبية إلى الدولة المنكوبة.

قال حيدر السائح، رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، في تصريحات متلفزة، إن 150 شخصا على الأقل أصيبوا بالإسهال بعد شرب المياه الملوثة في درنة. لم يتم إعطاء أي تحديثات أخرى.

جلبت الكارثة بعض الوحدة النادرة إلى ليبيا الغنية بالنفط، والتي تم تقسيمها بين الإدارات المتنافسة منذ عام 2014.

عرض سكان مدينتي بنغازي وطبرق المجاورتين إيواء النازحين، بينما ظل المتطوعون يبحثون عن ناجين مدفونين تحت الأنقاض.

نشرت الحكومتان المتعارضتان فرقًا إنسانية في المدينة الساحلية والمناطق المتضررة الأخرى في البلاد، لكنهما كافحتا في البداية للاستجابة للأزمة. وقد تعرقلت جهودهم بسبب ضعف التنسيق، وصعوبة إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا، وتدمير البنية التحتية في درنة، بما في ذلك العديد من الجسور.

قال وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل، يوم الأحد، إن وزارته بدأت برنامج تطعيم ضد الأمراض التي تحدث عادة بعد كوارث مثل هذه، ولم يوضح المزيد.

وقال عبد الجليل إنه حتى يوم الأحد، تم دفن 3283 جثة، العديد منها في مقابر جماعية خارج درنة، بينما تم نقل آخرين إلى البلدات والمدن القريبة.

قالت اليونسكو يوم الاثنين أيضًا إنها تشعر بالقلق إزاء حالة آثار مدينة قورينا، وهي مدينة يونانية رومانية قديمة تقع على بعد حوالي 37 ميلاً شرق درنة.

قالت الوكالة في بيان أرسلته إلى وكالة أسوشيتد برس: إن اليونسكو على اتصال بعلماء الآثار على الأرض، ويحاول فريق التصوير عبر الأقمار الصناعية التابع لها أيضًا تحديد حجم الضرر.