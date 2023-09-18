دانيال يزرع الموت.. طبيب ليبي يفقد أبناءه الـ 6 بسبب العاصفة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة 6 أط.فال ليبيين غرقا بسبب العاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا وتسببت في سيول بمدينة درنة.



نشر طبيب ليبي يدعى "مصطفى الشامي" عبر صفحته "فيسبوك": انتقل إلى رحمة الله جميع أبناء صديقنا الدكتور زيد ساسي.. إنا لله وإليه راجعون".

طبيب ليبي يفقد أطفاله الـ 6 بسبب العاصفة دانيال

من جانبهم، دعا الكثيرون من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي للطبيب الليبي"زيد ساسي" بالصبر والسلوان متمنين من الله أن يربط على قلبه.

وكانت من أبرز التعليقات: انا لله وإنا اليه راجعون.. في جنة الخلد حبايبي اللهم اربط على قلب والديهم واجعلهم لهم ذخرًا في الجنة".

هذا وقد أفادت وسائل إعلام ليبية، أمس الأحد، أن هناك عددا هائلا من الجثث منتشرة على شواطئ مدينة درنة، مشيرة إلى أن أغلبها متحللة ومنتفخة.



و أوضح رئيس فريق إنقاذ في مدينة درنة، أن “ارتفاع الأمواج يعرقل جهود الإنقاذ ونحتاج لعناصر متخصصة في انتشال الجثث”.



وفي سياق متصل، أفادت الهيئة الليبية للإغاثة، أن انهيار البنية التحتية في درنة تسبب بتلوث المياه في المدينة.