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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد كارثة الإعصار .. مظاهرة حاشدة في درنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم أهالي مدينة درنة مظاهرة حاشدة أمام مسجد الصحابة بوسط المدينة أعربوا خلالها عن مطالبهم من المسئولين في ليبيا.

وطالب أهالي درنة بالتحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة ومحاسبة المجلس البلدي ولجنة الاستقرار وحل مجلس الحكماء الحالي بالمدينة.

وشدد الأهالي على ضرورة تكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءة والاختصاص من أبناء المدينة والبدء الفعلي بعملية إعادة الإعمار وتعويض المتضررين وتكليف شركات دولية بذلك.

ولفت المتظاهرون إلى الحاجة لعقد مؤتمر دولي حول إعمار مدينة درنة برقابة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودعا المتظاهرون منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الدولية إلى إنشاء مركز للرعاية الطبية والتأهيل النفسي بمدينة درنة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة بوابة أفريقيا الإخبارية.

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