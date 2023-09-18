لافروف يشيد بنجاح روسيا والصين في التواصل مع دول الجنوب العالمي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا والصين تنسّقان السياسات بنجاح مع دول الجنوب العالمي وحققتا نتائج إيجابية في إطار قمة شرق آسيا ومنظمة شنجهاي للتعاون وقمة مجموعة العشرين.

وأضاف لافروف في تصريحات افتتاحية خلال المحادثات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي: "في الآونة الأخيرة، حققنا نجاحا كبيرا للغاية في تنسيق أعمالنا مع بلدان الجنوب الأخرى وحققنا نتائج إيجابية في قمة شرق آسيا في جاكرتا، وفي قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، في إطار اتفاق السلام الشامل".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن التعاون بين روسيا والصين مهم "لضمان العدالة في الشؤون العالمية وتوازن المصالح في العمليات التي تتطور في مختلف الاتجاهات".

وانعقدت قمة شرق آسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 7 سبتمبر، وتعقد اجتماعات قمة شرق آسيا مرة واحدة في العام بالتزامن مع أحداث الخريف لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".

واختتمت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في 10 سبتمبر، وتمكن الزعماء من الاتفاق على إعلان مشترك على الرغم من الخلافات حول عدد من القضايا، وفي مقدمتها الصراع الأوكراني.